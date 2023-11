Bundesweite "Reichsbürger"-Razzia: Auch in Kempten Objekt durchsucht

Bei der bundesweiten Razzia gegen "Reichsbürger" wurde auch ein Objekt in Kempten von Einsatzkräften durchsucht.

23.11.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Details zu dem durchsuchten Objekt in Kempten wurden zunächst von den Fahndern nicht bekanntgegeben. Auch Angaben zu möglichen Eigentümern wurden am Vormittag nicht öffentlich. In Bayern wurde nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft München und des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord zudem auch ein Objekt in Rosenheim durchsucht. Insgesamt waren an der Razzia rund 280 Einsatzkräfte in acht Bundesländern beteiligt. Sie stand im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen "Reichsbürger". Den laut dpa 20 Beschuldigten wird die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Bundesweite "Reichsbürger"-Razzia: Das wird der Gruppe vorgeworfen

Sie sollen versucht haben, "durch die gezielte (massenhafte) Kontaktaufnahme mit Behörden deren Kommunikationswege zu blockieren und damit rechtswidrig Einfluss auf deren Entscheidungen zu nehmen."

Seit Anfang des Jahres 2021 gerieten mehrere Kanäle auf dem Instant-Messaging-Dienst Telegram in den Fokus der Polizei. Über diese Kanäle wurden zum einen reichsbürgertypische Thesen und Verschwörungstheorien verbreitet. Ab Mitte August 2021 wurde zudem angeblichen Opfern staatlichen Handelns „Hilfe“ angeboten.

Razzia gegen "Reichsbürger": Sie sollen Behörden bedroht haben

Der Betreiber der Kanäle organisierte die massenhafte Kontaktaufnahme mit Behörden durch Telefon und E-Mail, um diese zu Entscheidungen im Sinne der Mitglieder der Vereinigung zu zwingen. Übergeordnetes Ziel der handelnden Personen war es, die Bundesrepublik Deutschland sowie ihre staatlichen Einrichtungen zu destabilisieren und rechtmäßiges staatliches Handeln durch die beschriebene Vorgehensweise zu verhindern oder zumindest zu erschweren.

Die Gesprächspartner wurden beispielsweise mit Reichsbürgerthesen konfrontiert, der Begehung von Menschenrechts- und Kriegsverbrechen bezichtigt, beleidigt und teilweise mit dem Tode bedroht.

58-Jähriger aus Oberbayern soll Betreiber des Telegram-Accounts sein

Als Betreiber der Telegram-Accounts konnte ein 58-Jähriger aus Olching ermittelt werden, dessen Festnahme durch die Generalstaatsanwaltschaft München bereits im November 2021 veranlasst wurde. Im April 2022 wurde gegen diesen unter anderem wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, Volksverhetzung und Nötigung öffentliche Klage bei der Staatsschutzkammer beim Landgericht München I erhoben. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Bei der Razzia gegen "Reichsbürger" am Donnerstag konnten laut Polizei Beweismittel in Form von Computern, Laptops, Smartphones und externen Datenträgern sichergestellt werden.

"Reichsbürger" sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Der Verfassungsschutz rechnete der Szene der "Reichsbürger" und "Selbstverwalter" 2022 deutschlandweit etwa 23.000 Menschen zu, 2000 mehr als im Vorjahr.

