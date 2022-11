Die RBA hat wegen Personalmangels eine Bus-Linie Richtung Wengen gestrichen. Weitnaus Bürgermeister wendet sich jetzt an die Mona. Wie es nun weitergehen soll.

02.11.2022 | Stand: 17:31 Uhr

Schüler und Schülerinnen aus Wengen kommen am Nachmittag nicht mehr mit dem Schulbus nach Hause. Das berichtete jüngst Weitnaus Bürgermeister Florian Schmid. Grund ist, dass derzeit Busfahrer und -fahrerinnen an allen Ecken und Enden fehlen. Schmid hat Verständnis für die Situation. Dennoch appelliert er in einem Brief an die Mobilitätsgesellschaft für den Nahverkehr im Allgäu (Mona), die Verbindung nach Wengen wieder aufzunehmen.

