Bushaltestelle am Rathaus Kempten: Ein Bürger kritisiert die Ausstattung

Die Altstadtfreunde haben vor drei Jahren einige Haltepunkte geprüft – und Verbesserungvorschläge gemacht. Am Rathaus hat sich nichts getan. Was die Stadt sagt.

12.06.2023 | Stand: 13:16 Uhr

Der Bushaltestelle in der Kronenstraße kommt eine besondere Bedeutung zu, sagt Dr. Michael Büssemaker. Der Kemptener ist Landesgeschäftsführer der Liberalen Senioren Bayern. Rathaus, Bürgerbüro, Kneipen und Ladengeschäfte – diesem Umfeld werde die „mickrige“ Ausstattung des Haltepunkts nicht gerecht. Die Altstadtfreunde hatten vor drei Jahren einen Unterstand, eine bessere Ausleuchtung und Barrierefreiheit gefordert – getan hat sich nichts.

Büssemaker spricht von „Minimalismus pur“. Im Rahmen der Bauarbeiten in der Kronenstraße – Aufstellung von Pollern, Reduzierung von Parkplätzen – „wäre es bautechnisch eine Bagatelle, in dieser Bauphase die Haltestelle standardgerecht nachzurüsten“. Um den Einstieg in Neigungsbusse barrierefrei zu gestalten, hätte etwa der Bürgersteig „auf einer kurzen Distanz“ angehoben werden können. Doch die Stadt laufe der Entwicklung hinterher.

Stadt Kempten beruft sich auf den Denkmalschutz

Die Stadt Kempten schreibt auf Anfrage, das man mit den Busunternehmen stetig daran arbeite, die Bushaltestellen gemäß den Qualitätsstandards aus dem Nahverkehrsplan 2018 auszubauen. Hinweise aus der Bevölkerung oder von Vereinen seien dabei willkommen. Allerdings befinde sich die Bushaltestelle am Rathaus in einem historischen und denkmalgeschützten innerstädtischen Bereich. „Bauliche Maßnahmen in diesem Umfeld müssen entsprechend sensibel und zurückhaltend beurteilt und umgesetzt werden.“ (Lesen Sie auch: Bushaltestellen in Kempten: Wie gut in Schuss sind sie?)

Hinzu komme laut Stadtverwaltung, dass die Haltestelle nur eine „geringe Kundenfrequenz“ aufweise – bedingt durch die Nähe zur ZUM und zu anderen Haltestellen. „Aus diesen Gründen sind vorerst keine Ausbaustufen angedacht.“

Altstadtfreunde: Es gibt Menschen, die auf den Bus angewiesen sind

Dietmar Markmiller, Vorsitzender der Altstadtfreunde, lässt dieses Argument nicht gelten. „Nur weil eine Haltestelle wenig frequentiert ist, ist sie ja trotzdem frequentiert.“ Er denkt dabei auch an Menschen, die nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß im Stadtgebiet unterwegs sein können. Die Altstadtfreunde hatten 2020 mehrere Haltestellen in der Altstadt auf ihre Ausstattung überprüft – und auch für die Standorte an der Residenz oder am Parktheater Verbesserungsvorschläge wie Überdachungen oder Fahrradabstellplätze gemacht.

„Wenn wir in Stift- und Altstadt weniger Verkehr haben wollen, muss man was tun, damit es attraktiver wird“, sagt Markmiller. Dazu gehöre der ÖPNV und eben auch die Bushaltestellen. (Lesen Sie auch: Darum kontrolliert die Polizei am Freitag in Kempten und Umgebung besonders stark)

Bushaltestellen in Kempten: Altstadtfreunde wollen das Gespräch mit der Stadt suchen

Dem Vorsitzenden ist aber auch bewusst, dass die Corona-Pandemie vieles zum Erliegen gebracht hat. Beispielsweise sei in Treffen von Altstadtfreunden und Stadt angedacht gewesen, um darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten es hinsichtlich einer Verbesserung der Haltestellen gebe. „Das müssen wir jetzt wieder angehen.“