C&A schließt auch in der Region Filialen: Wie sieht es in Kempten aus?

Textilhändler C&A will 2022 einen Teil seiner 427 Filialen in Deutschland schließen. Davon ist Sonthofen betroffen. Auch der Plan für Kempten steht bereits.

08.12.2021 | Stand: 11:00 Uhr

Die Textilhandelskette C&A will im kommenden Jahr einen Teil ihrer 427 Filialen in Deutschland schließen. Auch das Allgäu ist betroffen. Die gute Nachricht für die Einkaufsstadt Kempten: Für den Standort im Herzen des Allgäus gibt es bei C&A aktuell keine Schließungspläne.

„Die Filiale in Kempten wird auch 2022 Teil unseres Netzes sein“, bestätigte Unternehmenssprecherin Betty Kieß auf Anfrage unserer Redaktion.

Anders sieht es in Sonthofen aus: Dort muss die C&A-Filiale in der Fußgängerzone nächstes Jahr dichtmachen. Sie öffnet letztmals am 28. Februar.

