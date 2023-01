Lange Warteschlangen vor dem Cambomare in Kempten - Das rät die Betriebsleiterin Gästen

Auch wegen der schlechten Schneelage in Skigebieten stellt sich das Cambomare in Kempten weiterhin auf Hochbetrieb an Wochenenden ein.

09.01.2023 | Stand: 17:32 Uhr

Gäste warteten am Wochenende bis zu einer Stunde, um im Cambomare in Kempten baden zu können. Hängt das mit der Schneelage in Skigebieten zusammen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.