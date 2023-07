Nach Einbruch ins Cambomare: Freibad und Innenbereich wieder geöffnet

Polizei wertet nach Einbruch ins Cambomare Spuren aus. Täter waren maskiert. Freibad, Hallenbad und Sauna sind wieder geöffnet - Schäden aber noch erkennbar.

11.07.2023 | Stand: 15:37 Uhr

Nach dem Einbruch am Montag ins Cambomare-Bad Kempten haben Freibad, Hallenbad und Sauna heute am Dienstag wieder regulär geöffnet. Das bestätigt Marketing-Leiterin Daniela Pletzer auf Nachfrage.

Bargeld wurde ihr zufolge nur in geringer Menge gestohlen: Die Einbrecher nahmen nur das Wechselgeld des Kiosks mit. "Der Sachschaden liegt deutlich höher", sagt Pletzer. Die Polizei ging in einer ersten Schätzung von 20.000 Euro aus.

Nach Einbruch: Ist das Cambomare Kempten heute wieder geöffnet?

Beinahe wäre allerdings noch mehr Geld gestohlen worden: Die Brandmeldeanlage löste aus, als die Einbrecher versuchten, den Tresor mit einer Flex zu öffnen.

Laut Pletzer war die Spurensicherung der Polizei am Montag vor Ort im Einsatz. Sie schloss ihre Arbeit jedoch am Montag ab, wodurch das Cambomare am Dienstag wieder regulär geöffnet hat.

Spuren vom Einbruch seien zwar noch zu sehen - etwa an Türen und Fenstern. Das habe aber keine Auswirkungen auf den Badebetrieb, sagt Pletzer.

Laut Isabell Schreck von der Polizei werden aktuell die Spuren ausgewertet, die am Montag vor Ort gesammelt wurden. Einen konkreten Verdacht hinsichtlich der Täter gebe es noch nicht.

Mindestens zwei Täter seien ins Cambomare eingebrochen

Allerdings lege die Auswertung der Überwachungskameras im Bad nahe, dass es sich um mindestens zwei Täter handelt. Eine genauere Beschreibung lasse sich aus den Videos jedoch nicht ableiten: Die Täter seien maskiert und dunkel gekleidet gewesen.

Jedoch habe man einen Hinweis auf die Fluchtrichtung: Laut Schreck wurde hinter einem Gebäude am Sportpark Richtung Alpenvereins-Gelände eine Spendenbox gefunden, die die Täter wohl aus dem Cambomare mitgenommen hatten und unterwegs verloren.

Dieser Hinweis ist auch deshalb für die Ermittelnden interessant, weil er die Suche nach Zeugen konkretisiert. Wer westlich des Cambomares etwas beobachtet hat, den bittet die Polizei, sich unter 0831/9909-0 zu melden. Auch Hinweise auf zwischen 1 und 3 Uhr geparkte Fahrzeuge - vor oder hinter dem Schwimmbad - könnten weiterhelfen. Womöglich könnte dort ein Fluchtfahrzeug abgestellt gewesen sein, sagt Schreck.

Das Cambomare in Kempten im Überblick

Das Cambomare in Kempten zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen im Allgäu - insbesondere bei schlechtem Wetter. Das Freizeitbad liegt am Stadtrand Kemptens und hat unter anderem zwei Wasserrutschen, einen Strömungskanal, einen Bereich für kleine Kinder, ein Sportbecken, Sprungbretter, eine Sprudelgrotte, ein Außenbecken und eine Schwimmlagune.

Zur Saunawelt gehören etwa eine große Kelosauna, eine Hügelsauna, eine Salzhütte, eine Erdsauna, eine Rauchsauna, eine Kräutersauna, eine Baumsauna, eine Knüppelsauna, eine Schwartensauna, ein Außenbecken, ein Warmsprudelbecken, ein Kaltwasserbecken sowie mehrere Ruhehäuser und Ruhezonen.

Das Freibad hat zudem unter anderem ein Sportbecken, ein Kaltwasserbecken, einen Strömungskanal mit Wellenbecken, Rutschen, ein Kinderbecken, einen Kleinkinderbereich, ein Ruhebecken sowie große Liegewiesen mit Spielschiff, Spielplatz, Tischtennis-Bereich, Fußballplatz und Beachvolleyball-Feldern.

