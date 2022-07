Weniger Gasverbrauch: Cambomare Kempten senkt Wassertemperatur

Angesichts des drohenden Gasnotstands in Deutschland reduziert das Cambomare in Kempten seinen Gasverbrauch und senkt die Wassertemperatur.

07.07.2022 | Stand: 11:06 Uhr

Angesichts des drohenden Gasnotstands in Deutschland will das Cambomare in Kempten seinen Gasverbrauch senken. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt, wird die Wassertemperatur um zwei Grad gesenkt. (Hier finden Sie den aktuellen Füllstand der Gasspeicher in Deutschland.)

Weniger Gasverbrauch: Cambomare Kempten senkt die Wassertemperatur

Im Freibad des Cambomare in Kempten wurde die Wassertemperatur bereits zu Beginn der Freibadsaison 2022 gesenkt. Mit Ausnahme des Kinderbeckens sind die Becken im Freibad bereits ein bis zwei Grad kälter als in den vergangenen Jahren - das Ruhebecken wird seit dieser Saison gar nicht mehr geheizt.

