CamboMare öffnet in den Ferien länger

In den Faschingsferien gibt es mehr Badespaß in Kempten. Der nächste Kindertag im CamboMare folgt dann am Mittwoch, 9. März.

27.02.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Gute Nachrichten für Wasser- und Saunafans: In den Faschingsferien von Montag, 28. Februar, bis Freitag, 4. März, öffnet das CamboMare-Bad in Kempten länger. Damit hat das Bad dann bis Sonntag täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Diese Öffnungszeiten gelten nur in den Ferien und an Wochenenden.

Die nächsten Kindertage plant das Bad am 9., 16. und 23. März (immer mittwochs) von 15 bis 16 Uhr in der Badewelt. Da erhalten Familien mit Kindern in dieser Zeit den 4 Stunden-Badewelttarif zum Preis von 2 Stunden. Das Angebot gibt es nicht in den Ferien und an Feiertagen.

