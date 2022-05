Das ist dieses Jahr beim Campus Open Air an der Hochschule Kempten geplant

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet dieses Jahr wieder das Campus Open Air an der Hochschule Kempten statt. Alle Infos zu Termin, Karten und DJs.

07.05.2022 | Stand: 19:01 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie und damit auch nach zwei Jahren ohne Festivals findet an der Hochschule Kempten dieses Jahr wieder das Campus-Festival statt. Dieses feiert 2022 sogar 30-jähriges Jubiläum. Alle Infos zu Termin, Tickets und Programm finden Sie hier.

Campus Open Air an der Hochschule Kempten feiert 30. Jubiläum

Am 27. Mai 2022 ist es wieder soweit: Die Hochschule in Kempten verwandelt sich für einen Abend zu einem Festival-Gelände. Neben einer Cocktailbar und einem Bierstand gibt es Essensstände mit Kässpatzen und Burger. Die Getränkestände werden allesamt von den verschiedenen Hochschulvereinen betrieben - von Studierenden für Studierende.

Die Planungen laufen bereits seit November 2021. "So richtig intensiv aber erst seit Februar, also seitdem wir wissen, dass es wirklich stattfinden kann", sagt Sabine Fertich, die 1. Vorsitzende des Studierenden-Vereins Hokus. Im letzten Jahr musste das Campus Open Air kurzfristig wegen Corona abgesagt werden. Damals hatte der Verein bereits in ein neues Bezahlsystem investiert und die DJs gebucht. Dadurch war die Vereinskasse und somit das Budget für alle weiteren Veranstaltungen gesunken.

Ungewissheit bei der Planung des Campus-Festivals in Kempten

Um das Campus Open Air organisieren zu dürfen, benötigte der Verein zunächst das Einverständnis der Hochschule Kempten. Dieses lag zwar bereits seit Anfang Dezember vor, jedoch gab es immernoch Zweifel, ob das Festival stattfinden kann. Erst mit dem Wegfall der meisten Corona-Regeln im März konnte die Organisation richtig losgehen.

Diese Acts sind beim 30. Campus Open Air an der Hochschule Kempten dabei

Welche DJs legen beim Campus Open Air 2022 an der Hochschule Kempten auf? Hier stellen wir die Acts vor:

Selecta - ist einer der bekanntesten österreichischen DJs für Bootleg und Mash-Up

ist einer der bekanntesten österreichischen DJs für Bootleg und Mash-Up ÆVE - ist ein 23-Jähriger DJ aus dem Allgäu, der im Allgäuer Nachtleben bekannt ist

- ist ein 23-Jähriger DJ aus dem Allgäu, der im Allgäuer Nachtleben bekannt ist DJ Henkel - war bereits 2013 als Techniker beim Campus Open Air in Kempten dabei und später als Stamm-DJ

Einlass und Tickets für das Campus Open Air in Kempten

Einlass ist ab 18 Uhr. Zutritt zum Campus Open Air an der Hochschule Kempten haben sowohl Studierende als auch Nicht-Studierende ab 18 Jahren. Die Tickets kosten acht Euro und sind nur an der Abendkasse erhältlich.

Was ist der Verein Hokus e.V.?

Hokus e.V. (HochschulKulturSaurier) ist ein gemeinnütziger Verein an der Hochschule Kempten. Unter dem Motto "Von Studierenden - Für Studierende" sind sie vor allem bekannt für die Organisation von Partys und Veranstaltungen wie Beerpong-Tunieren, Kneipentouren oder Brauereibesichtigungen sowie dem Campus Open Air.

Neben aktiven Studierenden sind aber auch viele ehemalige Studierende dabei, die sich immer noch im Verein engagieren. Das Alter der rund 90 Mitglieder reicht von 19 Jahren bis über 40 Jahre. Der Hokus e.V. ist aber nicht nur zum Party machen da. Jedes Jahr fördern sie einen Stipendiaten des Deutschland Stipendiums und richten zudem Benefiz-Veranstaltungen, zum Beispiel für Ukraine-Geflüchtete, aus.

