Cantodunum-Chor bietet in Kemptener Kultbox "Donnerwetter"

Für sein aufwendiges Show-Programm „Donnerwetter“ erhält der Kemptener Cantodunum-Chor in der Kultbox Ovationen im Stehen.

23.05.2023 | Stand: 07:30 Uhr

Ganz physisch nehmen die Sängerinnen und Sänger des Cantodunum-Chores ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in ein Donnerwetter mit: Aus Vogelgezwitscher entwickeln sich Windgeräusche, fingerschnippend werden Regentropfen simuliert, schließlich klopfen sich Sängerinnen und Sänger auf die Oberschenkel, und trommelnder Regen bringt das Publikum in die richtige Stimmung für die ersten drei Songs „Gewitter“, „Rain in May“ und „Singing in the Rain“. In Regenkleidung tanzt der Chor durch den imaginären Regen und bringt mit aufwendigen Choreografien Spaß und Gesang auf die Bühne der Kultbox.

