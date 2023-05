Carl Orffs Carmina Burana begeistern im Stadttheater Kempten

Die Chöre der Sing- und Musikschule und Solisten machen Carl Orffs Carmina Burana zu einem Erlebnis. Im Stadttheater Kempten gibt es enthusiastischen Beifall.

22.05.2023 | Stand: 17:33 Uhr

Am witzigsten, lustigsten, aber auch am derbsten war der Auftritt des „Schwans“. Der soll in der Taverna gleich gebraten und verspeist werden – also betritt Countertenor Yosemeh Adjei ganz in Weiß die Bühne, schlägt schnabelbewehrt mit den Flügeln, singt in den höchsten, klagenden Tönen seinen Schwanengesang. Verwandelt sich sogleich in den Koch mit Mütze und Schürze, zieht Messer und Gabel hervor zum Tranchieren. Geht schließlich singend ab, präsentiert und serviert dabei als Kellner stolz den Schwanenbraten. Da kann sich das Publikum im ausverkauften Stadttheater nicht mehr halten und spendet enthusiastischen Szenenbeifall. Auch die Applaus-Stürme ganz am Schluss der Carmina Burana brausen im Stehen gewaltig daher, so dass Dirigentin Anke Weinert-Wegmann zwei Wiederholungs-Zugaben geben muss: das „Tempus est iucundum“ mit dem Ohrwurm „O, o, ooo, totus floreo …“. Und noch ein drittes Mal im Ganzen den mächtigen Chor zu Ehren der Schicksalsgöttin, „O Fortuna“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.