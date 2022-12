Dieser Oberallgäuer Sammler und EX-DJ besitzt über 5000 CDs

Karl Häussler aus Hegge bei Waltenhofen sammelt seit 1996 CDs. Inzwischen sind sehr viele zusammengekommen. Auch sein Keller ist ein echter Hingucker.

18.12.2022 | Stand: 11:37 Uhr

Ordentlich sortiert stehen alle CDs in den extra dafür vorgesehenen Regalen. Durchnummeriert bis zur Zahl 5523. So viele CDs besitzt Karl Häussler nämlich. Er ist 59 Jahre alt und lebt in Hegge ( Waltenhofen). Bevor er vor gut 40 Jahren als Staplerfahrer angefangen hat, war er DJ. Daher kommt auch seine Liebe zur Musik. Er nimmt fünf CDs aus dem Regal, sieht sie sich an und legt eine von ihnen in einen der fünf CD-Player, die gestapelt hinter seinem Mischpult stehen. Er schiebt den Regler nach oben und die Musik läuft.

Seit 1996 sammelt der Oberallgäuer die Tonträger. Keine der über 5000 CDs, die in seinem Tonstudio stehen, gibt es zweimal, sagt er. „Die doppelten liegen im Keller.“ Aber zum Keller kommen wir später noch.

Was sammelt Karl Häussler noch außer CDs?

Der CD-Sammler besitzt mehrere Fotoalben mit Autogrammen unterschiedlichster Künstler. Stolz blättert er in einem der Alben. Und tatsächlich ist jede der Autogrammkarten mit einer Unterschrift verziert. Auch in seinem Tonstudio hängen dort, wo zwischen den CD-Regalen noch Platz ist, Autogramme von Künstlern. Zum Beispiel von den Kastelruther Spatzen. Aber auch von Lokalpolitikern wie den Kemptener Alexander Hold.

Im Weihnachtskeller ist vieles selbst gemacht. Die Plätzchen hat Cornelia Häussler gebacken, Karl Häussler hat die eine oder andere Figur selbst gebaut. Bild: Felix Ebert

Je länger man sich im Tonstudio umsieht, desto mehr entdeckt man zwischen den vielen CDs. Eishockey-Figuren, einen unterschriebenen Fußball des FC Bayern München, Bilder von Karl Häussler mit Musikern. Die Musik sammle er seit 1996, damals lernte er einen Ostallgäuer kennen, mit dem er nun befreundet ist, erzählt der 59-Jährige. Dieser Freund besitzt mehr als 25.000 Schallplatten – und damit eine noch größere Sammlung als Häussler. „Wir schicken uns gegenseitig Musik auf Kassetten zu“, erzählt er. Jede Kassette sei mit 90 Minuten Musik bespielt, die man so niemals im Radio hören würde. Eine spezielle Musikrichtung gibt es dabei nicht. Von Schlagern bis zu Hard-Rock sei alles dabei. Sogar ein paar CDs mit Techno besitze er. Nach jeder zehnten Kassette laden sich die beiden Freunde dann zum Essen ein.

Warum ist sein Keller ein echter Hingucker?

Und nun zum Keller: Dort liegen nämlich nicht nur die doppelten CDs. Von Oktober bis Mitte Januar verwandelt sich das Untergeschoss in einen Weihnachtskeller. Geschmückt mit über 300 Exponaten. Darunter Krippen, Nussknacker, Weihnachtspyramiden, gemalte Bilder und viele Figuren. Teils selbst gebaut, teils auf Flohmärkten ersteigert.

Die Bilder malt Häusslers Frau Cornelia. Karl Häussler baue deshalb so früh auf, dass er auch selbst etwas von seinem Weihnachtskeller habe, sagt er. „In diesem Jahr war die Eröffnung am 22. Oktober.“ Dann kämen Menschen bis aus Bad Hindelang, um ihn zu besuchen. Denn der Keller sei jedes Jahr ein bisschen anders dekoriert.

Und wie oben in seinem Tonstudio darf auch hier die Musik nicht fehlen. Aus einem CD-Player ertönen – ja, was wohl – Weihnachtslieder.

