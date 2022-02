CDL und MMS: Experten warnen, Lösungen mit Chlordioxid zu trinken

Diskussionen um vermeintliche Wundermittel gegen Krankheiten. Woher kommen die abstrus wirkenden Ideen? Die Spur führt nach Amerika und zu Scientology.

04.02.2022 | Stand: 18:05 Uhr

Manche schwören darauf, andere schütteln entsetzt den Kopf: Das giftige Desinfektions- und Bleichmittel Chlordioxid soll als verdünnte Lösung angeblich bei Krankheiten wie Corona, Bandwürmern und Sehstörungen helfen. Doch Experten warnen vor sorglosem Gebrauch und schweren Gesundheitsgefahren. Auch mit Silberteilchen in Nano-Größe versetztem Wasser schreiben manche Heilwirkungen zu. In Allgäuer Internetforen ist immer wieder die Rede von solchen Mitteln. Sie würden von der Pharmaindustrie unterdrückt, munkeln Verschwörungstheoretiker.

Mediziner: Chlordioxid ist eine ätzende Substanz, die ja nach Mischung brandgefährlich ist

Die Spurensuche beginnt bei örtlichen Medizinern und führt bis hin zur amerikanischen Arzneimittelbehörde „FDA“, die unter anderem für die Kontrolle von Medizinprodukten in den USA verantwortlich ist. Chlordioxid sei eine ätzende Substanz und je nach Mischung bei der Einnahme brandgefährlich, warnt der Kemptener Mediziner Dr. Dominik Spitzer, zugleich Abgeordneter und gesundheitspolitischer Sprecher der FDP im Landtag. Das Mittel beeinflusse auch in keiner Form eine Corona-Infektion.

So wie bei Silberwasser gehe es im Ansatz um eine desinfizierende Maßnahme. Aber so vereinfacht an eine komplexe Viruserkrankung heranzugehen, funktioniere nicht, sagt Spitzer. Zu sagen, ich trinke da einfach eine desinfizierende Substanz, sei eine Denke auf Trump-Niveau. (Der frühere US-Präsident hatte während der Pandemie einmal davon gesprochen, Desinfektionsmittel zu spitzen.) Spitzer ist auch kein Freund von Kräutermixturen, bei denen suggeriert wird, sie könnten gegen Corona helfen. Vielleicht hätten sie eine gewisse virenhemmende Funktion, brächten also ein bisschen mehr als ein Placebo – doch die Menschen, fürchtet Spitzer, wiegten sich damit nur in falscher Sicherheit.

Klare Warnungen gibt es beispielsweise auch in Österreich beim Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen und beim Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic.

Hausärztesprecher: Keine vernünftige wissenschaftliche Grundlage gefunden, aber Glaube versetzt Berge

Weder für die Anwendung von Silberwasser noch Chlordioxid-Lösungen habe er eine vernünftige wissenschaftliche Grundlage gefunden, sagt Lutz Menthel, Vorsitzender des Hausarztvereins Kempten. Aber er sagt auch: „Glaube versetzt Berge.“ Laut Menthel können alle Medikamente Gutes und Schlechtes bewirken. Ebenso könnten andere Mittel über den Placebo-Effekt Selbstheilungskräfte aktivieren. Beispielsweise Kräuterpulver. Wem so etwas nutzt? Auf jeden Fall dem Hersteller, sagt Menthel.

Für den Arzt ist vieles eine Frage der gezielten, sinnvollen Anwendung und Dosierung. Chlordioxid könne großen Schaden anrichten, etwa Schleimhäute verätzen. Menthel selbst hält es nicht für clever, Chlorwasser zu trinken. „Das merkt man schon im Schwimmbad.“

„Aus pharmazeutischer Sicht sollte man solche ,Heilmittel’ sehr kritisch betrachten“, erklärt Apothekerin Julia Fischer (KastanienApotheke Kempten). Es fehlten wissenschaftliche Belege, die die Wirksamkeit solcher Mittel bestätigen können. „Im besten Fall haben diese Mittel keine Wirkung; im schlimmsten Fall können sie die Gesundheit beeinträchtigen.“ Fischer hält es für grob fahrlässig, Menschen mit dubiosen Heilversprechen zu ködern und ihre Not auszunutzen. „Man sollte immer aufhorchen, wenn Wunderheilungen versprochen werden.“

Bundesinstitut warnte schon 2014 vor der Anwendung von Natriumchlorit als Arzneimittel

Bei deutschen Behörden finden sich online wenig Hinweise auf Chlordioxid-Lösungen. Die Recherche führt zum Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das 2014 vor der Anwendung von Natriumchlorit als Arzneimittel warnte. Das wurde schon damals unter der Abkürzung „MMS“ als Mittel gegen allerlei Krankheiten beworben. Der ausgeschriebene Name „Miracle Mineral Supplement“ lässt sich mit „Wunder-Mineralergänzung“ übersetzen.

Aus Natriumchlorit und verdünnter (Zitronen)Säure entstehe hier Chlordioxid, das auf Haut und Schleimhaut je nach Konzentration reizend bis ätzend wirke, sagt das Bundesinstitut. Diese und vergleichbare Produkte „mit Natriumchlorit als arzneilich wirksamem Bestandteil“ seien in Deutschland nicht als Arzneimittel zugelassen. Nichts zu tun hat es übrigens mit dem mit „d“ geschriebenen Natriumchlorid (Kochsalz).

Etwa ein Jahr später berichtete Der Spiegel über das Wundermittel MMS, das der frühere Scientologe Jim Humble erfunden habe. Der Amerikaner war später Mitgründer der Sekte „Genesis II, Church of Health & Healing“ (Kirche für Gesundheit und Heilung). Mehrere Mitglieder dieser „Kirche“ wurden zwischenzeitlich in Amerika wegen betrügerischem Marketing und dem Verkauf von MMS verurteilt. Die amerikanische „FDA“ teilte mit, sie überwache weiterhin soziale Medien und Online-Marktplätze, um sicherzustellen, dass Verkäufer keine betrügerischen Produkte im Zusammenhang mit Covid-19 verkaufen.

Das sagt Bayerns Gesundheitsministerium zu Chlordioxid und koloidalem Silber

Chlordioxid : Laut Bayerns Gesundheitsministerium warnen zahlreiche Behörden vor Einnahme oder äußerlicher Anwendung von Chlordioxid und dessen Vorstufen: darunter das Bundesinstitut für Risikobewertung, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sowie die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Es bestehe erhebliche Gesundheitsgefahr. Es habe kein therapeutischer Nutzen für irgendeine Erkrankung nachgewiesen werden können. Produkte mit Natriumchlorit wie MMS und CDL sind demnach in Deutschland nicht als Arzneimittel zugelassen und ihr Vertrieb als Arzneimittel rechtswidrig.

: Laut Bayerns Gesundheitsministerium warnen zahlreiche Behörden vor Einnahme oder äußerlicher Anwendung von Chlordioxid und dessen Vorstufen: darunter das Bundesinstitut für Risikobewertung, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sowie die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Es bestehe erhebliche Gesundheitsgefahr. Es habe kein therapeutischer Nutzen für irgendeine Erkrankung nachgewiesen werden können. Produkte mit Natriumchlorit wie MMS und CDL sind demnach in Deutschland nicht als Arzneimittel zugelassen und ihr Vertrieb als Arzneimittel rechtswidrig. Kolloidales Silber: Die da behauptete therapeutische Wirkung wurde laut Ministerium ebenfalls nicht nachgewiesen. Es bestehe die Gefahr von Nebenwirkungen, am häufigsten eine permanente blau-graue Verfärbung der Haut. Zudem könnten freigesetzte Silberionen auf unterschiedliche Art lebende Zellen schädigen. Auch hier warnten verschiedene Behörden vor der Anwendung im Menschen.

