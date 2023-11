Charlotte Knobloch im AZ-Interview: "Die jüdische Bevölkerung hat heute Angst"

"Die AfD hat dem Judenhass, den wir heute erleben, in den letzten Jahren mit den Boden bereitet." Das sagt Charlotte Knobloch in unserem Interview in Kempten.

14.11.2023 | Stand: 19:43 Uhr

Frau Knobloch, der Krieg in Israel, dann die Jahrestage der Novemberpogrome: Wie geht es Ihnen in diesen Tagen?

Charlotte Knobloch: Meine Zuversicht war schon einmal größer. Die letzten Wochen haben wirklich vieles erschüttert, einmal mit Blick auf Deutschland als meine Heimat, aber natürlich auch in Israel. Die Sicherheit ist in beiden Fällen nicht mehr so, wie sie vor dem 7. Oktober gewesen ist.

Sie waren jetzt in Kempten und haben sich mit Schülern unter anderem über die Reichspogromnacht ausgetauscht. Wie war dieser Termin für Sie?

Knobloch: Ich war überwältigt von der großen Zahl der Teilnehmer. Ich lese so etwas natürlich in meiner Vorbereitung, aber wenn man 300 Menschen dann wirklich vor sich hat, wirkt das noch einmal ganz anders. Ich spreche öfter in größeren Sälen, aber ein ganzes Kino – das erlebe ich nicht jeden Tag. Das Gespräch war lebhaft, insgesamt ist mir der Termin sehr positiv in Erinnerung geblieben.

Wissen junge Menschen in Deutschland heute noch genug über den Holocaust?

Knobloch: Was ich in Kempten erlebt habe, passt zu meinen Eindrücken der letzten Jahre: Es ist deutlich zu spüren, dass die jungen Menschen sich für die Vergangenheit heute ehrlich interessieren und zum Beispiel auch fragen, was sie selbst gegen das Vergessen tun können. Das Wissen über den Holocaust ist nicht immer in der Form vorhanden, wie ich mir das wünschen würde, aber Neugierde und Interesse sind es auf jeden Fall.

Es gibt immer weniger Zeitzeugen des Holocaust, die den Menschen von Angesicht zu Angesicht von dem unsagbaren Leid berichten können. Wird das für die Aufklärung junger Leute ein Problem?

Knobloch: Für heutige Schüler ist der Holocaust die Epoche ihrer Urgroßelterngeneration, mit anderen Worten: graue Vorzeit. Wer sich dann nicht aktiv informiert, für den bleibt das Thema sehr weit entfernt. Dazu kommt, dass auch die schulische Vermittlung lange Zeit nicht optimal war. Damit meine ich ausdrücklich nicht die Lehrkräfte heute, aber man muss natürlich sehen, dass dieses Thema in den Schulen über viele Jahrzehnte ganz anders behandelt wurde, wenn überhaupt. So gesehen macht die Vermittlung heute Fortschritte, trotz der schwierigen Umstände aufgrund der immer geringeren Zahl von Zeitzeugen.

Der Antisemitismus in Deutschland und in anderen Ländern flammt derzeit stark auf. Warum ist das so?

Knobloch: Alle Formen von Judenhass sind in den letzten Jahren stark angewachsen, darunter eben auch der sogenannte israelbezogene Antisemitismus. Rund um Themen wie BDS und die Weltkunstausstellung documenta (siehe dazu Infokasten) gab es da zwar viel Rauschen im Blätterwald, aber für den Einzelnen, zum Beispiel aus einem muslimischen Milieu, blieb nur stehen, dass jetzt Dinge offen geäußert werden konnten, die früher nicht möglich waren. Und heute, wo Israel auf den schlimmsten Terrorangriff seiner Geschichte reagieren musste, bricht sich das wieder Bahn.

Sie sagen, der Antisemitismus ist in den vergangenen Jahren wieder stark angewachsen. Seit wann etwa?

Knobloch: Antisemitismus – oder wie ich eher sage: Judenhass – war nach 1945 nicht überwunden oder abgeschafft. Aber es gab in der deutschen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg einen gewissen Konsens, dass man bestimmte Dinge zumindest nicht in die Öffentlichkeit trägt. Dieser Konsens zerbricht seit etwa zehn, 15 Jahren, nicht zufällig mit dem Einzug der Sozialen Medien. Antiisraelische Demonstrationen, das Aufkommen einer rechtsextremen Partei, das Attentat von Halle, Angriffe auf die Erinnerungskultur von rechts und links und offener Israelhass in Teilen der muslimischen Milieus – das sind alles Entwicklungen, die sich gegenseitig verstärken. Die Politik hält seit einigen Jahren dagegen, aber Verbesserungen zeigen sich nur sehr langsam.

Hat die AfD einen Anteil an dieser Entwicklung?

Knobloch: Die AfD hat dem Judenhass, den wir heute erleben, in den letzten Jahren mit den Boden bereitet. Sie hat Tabus gebrochen, die Erinnerungskultur und das demokratische politische System attackiert. Wenn sie niemals gegründet worden wäre, wäre Deutschland für seine jüdischen Bürger heute ein sichereres Land.

Empfinden Sie Deutschland denn noch als sicher?

Knobloch: Wenn Sie mich persönlich fragen, dann lautet die Antwort ja. Ich vertraue auch weiterhin auf dieses Land und seine Menschen. Ich sage aber auch: Das ist eine Entscheidung, die man bewusst so treffen muss. Wenn junge jüdische Menschen heute zumindest auch über ihre Optionen nachdenken, bin ich die Letzte, die ihnen das verübelt. Meine eigene Enkeltochter, die nach dem 7. Oktober mit ihren beiden Kindern im Grundschulalter für ein paar Wochen in München war, ist Anfang des Monats wieder nach Israel zurückgefahren. Sie meinte, sie fühle sich dort sicherer als in München. Damit ist eigentlich alles gesagt.

Unter anderem in Berlin sind Häuser mit Davidsternen beschmiert worden. Kriegen Sie es da mit der Angst zu tun?

Knobloch: Ja, und nicht nur ich. Die jüdische Bevölkerung hat heute Angst. Auf sogenannten Pro-Palästina-Kundgebungen demonstrieren und randalieren viele Tausend Menschen, für Israel kommen viel weniger zusammen. Der politische Rückhalt ist ganz klar da, und dafür sind wir dankbar. Aber gesellschaftlich ist das Fundament inzwischen wackelig.

Hetze gegen Juden nimmt derzeit auch in anderen Teilen der Welt drastisch zu. In China, wo politische Aussagen im Internet sonst schnell gelöscht werden, bleiben Juden-verachtende Inhalte verschont. In der russischen Teilrepublik Dagestan machte ein Mob Jagd auf jüdische Flugpassagiere. In Frankreich müssen Soldaten jüdische Gebäude beschützen. Wo soll das hinführen?

Knobloch: Ich will es so ausdrücken: Nach dem 7. Oktober war auch das Vertrauen der jüdischen Gemeinschaft in Israel als Rückzugsort erschüttert. Aber nach den letzten Wochen ist klar geworden, Israel bleibt auf dieser Welt weiterhin die beste Zuflucht für jüdische Menschen.

Gibt es etwas, das Ihnen in dieser Zeit Mut macht?

Knobloch: Oh ja. Erstens wie gesagt der klare Rückhalt der Politik, der so nicht immer selbstverständlich war. Und zweitens erhalten wir in dieser Zeit auch positive Zuschriften, Solidaritätsbekundungen und gute Wünsche – teils von Leuten, die überhaupt nichts mit jüdischem Leben oder Israel zu tun haben. Das zeigt mir, dass wir nicht allein stehen, und das ist für uns das Allerwichtigste.

Zur Person: Die 91-jährige Charlotte Knobloch ist Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, der zweitgrößten jüdischen Gemeinde Deutschlands. Von 2006 bis 2010 war sie zudem Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. 1942 war sie von einer ehemaligen Hausangestellten ihres Onkels vor dem KZ bewahrt worden.