Mitarbeiter im Homeoffice zu führen, ist eine besondere Herausforderung. Mittlerweile zeigt sich, welche Herangehensweisen funktionieren – und welche nicht.

03.01.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Vor bald zwei Jahren lehrten sich Büros im Allgäu schlagartig: Corona brachte das Homeoffice auch in Unternehmen, in denen es bislang unvorstellbar schien. Chefs versetzte das in eine oft unbekannte Lage: Wie führen, wenn gar keiner da ist? Vor einem Jahr haben wir mit Unternehmensberatern über mögliche Lösungen für diese Frage gesprochen (Hier lesen Sie den Artikel dazu aus dem Januar 2021). Heute wollen wir wissen: Wie klappt es mittlerweile? Und welche neuen Herausforderungen sind entstanden?