Das sollten Sie über den Weitnauer Christkindlesmarkt wissen

Am Samstag, 2. Dezember 2023, ist wieder Christkindlesmarkt in Weitnau. Hier gibt's alle wichtigen Infos zum Weihnachtsmarkt.

30.11.2023 | Stand: 10:12 Uhr

Der Christkindlesmarkt in Weitnau soll auch im Jahr 2023 wieder stattfinden. In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen rund um den Weihnachtsmarkt in Weitnau:

Wann ist Christkindlesmarkt in Weitnau?

Was steht auf dem Programm beim Weihnachtsmarkt in Weitnau?

Wann kommt der Nikolaus in Weitnau?

Steckbrief: Der Christkindlesmarkt in Weitnau auf einen Blick

Name : Weitnauer Christkindlesmarkt

: Weitnauer Christkindlesmarkt Ort : 87480 Weitnau, Zentrum an der Pfarrkirche

: 87480 Weitnau, Zentrum an der Pfarrkirche Termin : 02.12.2023

: 02.12.2023 Umfang: Marktstände, Nikolaus, Musik der örtlichen Musikkapellen und Alphornbläser, Jodlerkonzert

Öffnungszeiten: Wann findet der Christkindlesmarkt in Weitnau statt?

Der Weitnauer Christkindlesmarkt ist traditionell am ersten Wochenende im Dezember - 2023 am Samstag, 2. Dezember, an der Pfarrkirche. Die Öffnungszeiten:

Samstag, 2. Dezember 2023: von 11 bis 18 Uhr

Programm: Was wird beim Weitnauer Christkindlesmarkt geboten?

An den Marktständen bieten die Händler beim Christkindlesmarkt in Weitnau ihre Waren rund um die Advents- und Weihnachtszeit an. Die Weitnauer Musikkapellen, die Jugendkapelle Sonneck und die Alphornspieler stimmen auf der Bühne den ganzen Tag über auf die Weihnachtszeit ein. Die Sonneckjodler geben um 15 Uhr ein kleines Konzert in der Pfarrkirche.

Für die Kinder bieten die Kindertagesstätten Weitnau und Kleinweiler weihnachtliches Basteln von 11 bis 17 Uhr in den Räumen der Kita Weitnau an. Der Schützenverein Weitnau-Gerholz veranstaltet zwischen 13 und 17 Uhr ein Schnupperschießen im Bürgerhaus. Selbstgemachten Kuchen verkauft der Elternbeirat der Grund- und Mittelschule in der Cafeteria in der Schule.

Wann kommt der Nikolaus auf dem Christkindlesmarkt in Weitnau?

Der Nikolaus kommt gegen 17 Uhr mit seinen Engeln und den Klausen zum Weitnauer Christkindlesmarkt. Dort beschenkt er alle Kinder mit kleinen Überraschungen.

Wo kann ich in Weitnau parken?

Autofahrer können ihre Wagen auf allen öffentlichen Parkplätzen in Weitnau abstellen - beispielsweise im Ortszentrum, am Skilift oder an der Schule.

Anreise: Wie komme ich zum Christkindlesmarkt nach Weitnau?

Wer nicht mit dem Auto zum Christkindlesmarkt kommt, kann mit dem Zug nach Kempten oder Immenstadt fahren (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn hier). Von dort aus geht es weiter mit dem Bus nach Weitnau (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu hier).

Wo kann ich in Weitnau übernachten?

Weihnachtsmarkt-Besucher können in Weitnau oder Wengen übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt das Tourismusbüro Weitnau unter der Telefonnummer +49 8375 9202-41 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet den Christkindlesmarkt in Weitnau?

Der Markt Weitnau veranstaltet den Christkindlesmarkt an der Pfarrkirche.

