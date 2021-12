Für die Messen an Weihnachten müssen sich Gläubige in und um Kempten oft registrieren lassen. Die Pfarreien wollen das so einfach wie möglich gestalten.

13.12.2021 | Stand: 11:01 Uhr

„Gerade an diesem Weihnachtsfest ist es wichtig, die Menschen im Rahmen unserer Möglichkeiten wieder zusammenzubringen“, sagt Jörg Dittmar, Dekan der evangelisch-lutherischen Kirche in Kempten. Auch in den katholischen Pfarrgemeinden in Kempten und dem Oberallgäu ist das das Ziel. Um während der Corona-Pandemie gemeinsame Glaubenserlebnisse möglich zu machen, setzen viele Gemeinden auf mehrere Messen pro Tag, teils mit 3G- oder 2G-Regel oder einer Sitzplatzreservierung.