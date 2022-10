Classix trifft Wacken: Rockige Töne beim Klassikfestival

Kammermusik von heute kann auch richtig rocken. Das zeigt das famose Duo „BittmannBartolomey“ beim Classix-Festival im Stadttheater Kempten.

02.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Dieser energetische Sound drückt einen regelrecht in den Sessel: Was Klemens Bittmann an Violine und Mandola und Matthias Bartolomey am Cello beim Classix-Festival im Kemptener Stadttheater abliefern, ist atemberaubend und sensationell. Seit zehn Jahren basteln der gebürtige Grazer Bittmann (Jahrgang 1977) und der Wiener Bartolomey (Jahrgang 1985) an ihrem kammermusikalischen Klangkosmos. Die Bausteine für ihre Eigenkompositionen, die in gemeinsamen Sessions entstehen, stammen aus Barock, Klassik, Jazz, Rock, Hip-Hop, Folk, aber auch Noise und Minimal Music. Wie sie diese zusammensetzen zu ungemein spannenden Stücken ist verblüffend – auch weil sie mit ihren klassischen, elektrisch verstärkten Instrumenten ungewohnte Wege gehen.

