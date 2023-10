Claudia Koreck in Kempten: Mit starker Stimme singt sie sich durchs Jahr

Claudia Koreck singt sich im neuen Programm durch den Jahreslauf. Eine tolle Stimme! Salz in der Suppe des Konzerts in Kempten sind aber Anekdoten aus der Familie.

19.10.2023 | Stand: 17:09 Uhr

Zweieinhalb Stunden lang begeisterte Claudia Koreck ihre Fans in der fast ausverkauften Kultbox. Unter dem Motto „Kalender“ stand dieses Konzert, eine Reise durchs Jahr. Jedem Monat ist Musik gewidmet. Das Musiker-Quartett, das Koreck zur Seite steht, wird angeführt von ihrem Mann Gunnar Graewert. Hauptsächlich tastet er am Keyboard, schnappt sich aber zwischendurch eine Ukulele oder stimmt mit Koreck ein Duett an. Allerdings auf Englisch oder Hochdeutsch, wie sein Vorname ja verrät. Die bayerische Mundart überlässt er der aus Traunstein stammenden Koreck.

