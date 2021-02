In die Bücherei zu gehen, ist aktuell nicht möglich. Die Bibliotheken mussten sich etwas einfallen lassen. Die Angebote reichen von der App bis zum Bringdienst.

Von Carolin Färber

21.01.2021 | Stand: 17:13 Uhr

„Click and Collect“ (bestellen und abholen) war bisher in Büchereien im Freistaat nicht erlaubt. Jetzt hat das bayerische Kabinett grünes Licht gegeben. Allerdings unter Bedingungen wie im Handel: Beim Abholen muss eine FFP2-Maske getragen und der Abstand eingehalten werden. Zudem braucht es in den Büchereien ein Hygienekonzept. Es dürfe auch „keine Ansammlung von Wartenden“ geben. Wie halten es Büchereien mit dem Ausleihen?