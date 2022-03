Clownstheater mit Gardi Hutter: Zum Schreien komisch

Theater in Kempten: Die Schweizer Clownin Gardi Hutter lässt als "Tapfere Hanna" mit wilder Slapstick-Show Putin und Corona-Pandemie für kurze Zeit vergessen.

25.03.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Lachen fällt schwer in diesen Zeiten. Krieg in Europa mit Bombenangriffen, Zerstörungen, Tod und Flüchtlingsleid, eine Pandemie, die nicht enden will, Verschwörungstheorien, die sich wie Krebsgeschwüre unkontrolliert ausbreiten und und und. Man möchte sich eigentlich verkriechen, in eine dunkle Höhle, und erst wieder herauskommen, wenn alles gut ist. Doch es hilft ja nichts, das Leben geht weiter, ja, muss weitergehen – und der Berg an schmutziger Wäsche wird von Tag zu Tag größer. Also ran an die Arbeit. Das ist auch die Devise von Hanna, jener formidablen Kunstfigur der Schweizer Clownin Gardi Hutter. Angesichts eines Riesenhaufens stinkender Klamotten, Tücher und Laken träumt sich Wäscherin Hanna weg in ein anderes Leben voller aufregender Abenteuer, die – natürlich – alle gut ausgehen. Denn sie hat ja einen verlässlichen „Reiseführer“, den sie dem Publikum im Stadttheater stolz präsentiert: ein großes gelbes Buch über „Jeanne d’Arc und andere große Heldinnen“.

"Die tapfere Hanna": Gardi Hutter mimt im Theater in Kempten die Wäschefrau Hanna, die nicht nur mit Socken auf der Wäscheleine kämpft, sondern auch imaginäre Abenteuer besteht. Bild: Ralf Lienert

41 Jahre ist es nun her, dass Gardi Hutter als Hanna die Menschen erstmals zum Lachen brachte. In Mailand war das. Dorthin hatte es die Schauspielerin aus Altstätten bei Sankt Gallen verschlagen. Nachdem man ihr auf der Züricher Schauspielakademie zwar viel Talent attestiert, aber aufgrund ihrer kleinen Größe wenig Hoffnung auf große Rollen gemacht hatte, entwickelte sie ihr „Clowneskes Theater“.

Clownin Gardi Hutter kämpft mit Wäscheleine, Wäscheklammern und Wäschetrog

Hanna ist eine verrückte, unförmige Nudel mit roter Nase, verfilzten Struppelhaaren, dickem Bauch und großem Hintern. Schon ihr erster Auftritt auf der Kemptener Bühne ist großes Kino und sorgt für Kichern und Glucksen bei den 280 Gästen. Hanna kämpft mit Seife, Wäscheleine und -klammern, plumpst in den Waschtrog – und flüchtet sich aus der Tristesse der Arbeitswelt wild brabbelnd, fiepsend und gestikulierend in Mantel- und Degenabenteuer. Sie schlürft als Quasimodo über die Bühne, gibt einen Sumo-Ringer, stürzt schadenfroh maulend Papiermännchen von einer Klippe und misst sich mit imaginären Gegnern. Für ihre mutigen Ruhmestaten lässt sich die Superheldin von den Zuschauerinnen und Zuschauern natürlich groß feiern. In bester Stan-Laurel-Manier kämpft Hanna alias Gardi Hutter mit den Tücken des Alltags und schlüpft dabei auch in die Rolle des beiseite stehenden, Glupschaugen staunenden Oliver Hardy, der durch sein gut gemeintes Eingreifen am Ende alles nur noch schlimmer macht.

Clown-Komödiantin der Extraklasse: Gardi Hutter wandelt im Stadttheater Kempten als "Tapfere Hanna" auf den Slapstick-Spuren von Laurel & Hardy. Bild: Ralf Lienert

Die 69-jährige Gardi Hutter zündet über 60 Minuten lang ein funkelndes, nie enden wollendes Slapstick-Feuerwerk. Dem können sich an diesem Abend im Kemptener Theater viele nicht entziehen. Sie prusten, kichern, krächzen, einige so laut, beharrlich und intensiv, dass Hanna grantig heruntersteigt von der Bühne und die Übeltäterinnen zurechtweist. Natürlich funktioniert das nicht wie erhofft (siehe Laurel und Hardy).

Am Ende hat Gardi Hutter mit ihrem charmanten, intelligenten und ideenreichen clownesken Spektakel „Die tapfere Hanna“ fast Unmögliches geschafft: Dass man eine Stunde lang alles vergisst, was einen bedrückt – egal ob Putin, Pandemie oder Querdenker.

