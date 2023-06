Club feiert das knatternde Kultauto mit den Kulleraugen

Der Käferclub Allgäu feiert sein 45-jähriges Bestehen. Am Wochenende gibt es allerlei nostalgische Autos und Motorräder zu sehen. Was in Sulzberg geplant ist.

18.06.2023 | Stand: 17:14 Uhr

Am 19. Januar 1978 wurde in Deutschland im Werk Emden der letzte VW Käfer produziert. Im gleichen Jahr gründeten Görisrieder Fans des drolligen Vehikels einen Club im Allgäu. An diesem Wochenende feiert nun dieser „Käfer-Club Allgäu“ in Sulzberg-Unterminderdorf sein 45-jähriges Bestehen beim Käfer- und Oldtimertreffen.

