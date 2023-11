Coliforme Keime: Betzigauer sollen Trinkwasser abkochen

Bei Routineproben wurden Coliforme Keime im Betzigauer Trinkwasser gefunden. Das Landratsamt hat für Teile der Gemeinde angeordnet, Trinkwasser abzukochen.

09.11.2023 | Stand: 11:33 Uhr

Aufgrund Coliformer Keime muss in Teilen der Gemeinde Betzigau ab sofort das Trinkwasser abgekocht werden. Das teilt das Landratsamt am Donnerstagvormittag mit. Im Zuge routinemäßiger Qualitätskontrollen wurden demnach an zwei Probeentnahmestellen im Ortsbereich der Gemeinde Betzigau eine geringfügige Anzahl Coliformer Keime im Trinkwasser festgestellt.

Das Auftreten Coliformer Keime kann laut Umweltbundesamt ein Hinweis sein auf fäkale Verunreinigung. Das Trinkwasser abzukochen soll laut Landratsamt gesundheitliche Gefahren vermeiden, bis die genaue Ursache für die Verunreinigung festgestellt und beseitigt ist. Die Abkochanordnung gelte für den Trinkwasserversorgungsbereich des südlichen Gemeindegebiets.

Für den nördlichen und östlichen Ortsbereich, Gewerbegebiet und Minderbetzigau, wurde eine Empfehlung herausgegeben, dass sicherheitshalber unter anderem für Babys und Kleinkinder, Schwangere, immunologisch geschwächte Personen und alte Menschen das Trinkwasser abgekocht werdenen sollte.

Ausgenommen von diesen Maßnahmen ist laut Landratsamt die Mittel- und Hochzone der Gemeinde mit den Bereichen Leiterberg, Kaisersmad, Baltenstein, Wieseris, Stein, Betzenried, Schweikart, Motzen, Hochgreut, Hauptmannsgreut und Möstenberg.

Um die Keimbelastung zu beseitigen, werde derzeit das gesamte Trinkwasserversorgungsnetz von Betzigau gespült. Das Landratsamt Oberallgäu berate die Gemeinde, um die Ursache der Verunreinigung schnellstmöglich zu finden. Erst wenn diese beseitigt sind, könne die Abkochanordnung aufgehoben werden.

Noch in den 90er-Jahren musste in Betzigau regelmäßig Trinkwasser abgekocht werden. Die damalige Hauptquelle Stein lag nahe an der Erdoberfläche, weshalb es häufig zu Verunreinigungen kam. Diese Quelle wird heute nicht mehr genutzt, im Laufe der Jahre baute die Gemeinde ihre Wasserversorgung um und investierte etwa zehn Millionen Euro.

