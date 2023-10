Comedy: Willy Astor bietet in Kemptener Kultbox wilde Wortspiele

Comedy mit Musik: Willy Astor zieht in der Kultbox in Kempten alle komödiantischen Register. Mit seiner vorzüglichen Band weiß er auch musikalisch zu punkten.

31.10.2023 | Stand: 18:23 Uhr

Es gibt Menschen, die sind nicht auf den Mund gefallen. Willy Astor ist so einer. Nicht nur, dass er seit knapp 40 Jahren mit wilden, wahnwitzigen Wortspielereien die Fans zum Schmunzeln, Kichern, Prusten, Lachen und Brüllen bringt. Der 62-Jährige ist auch eine Rampensau, ein Komödiant, der nicht einfach sein Programm herunterspult, sondern sein Publikum miteinbezieht. Da werden Fans schon mal Gegenstand von Running Gags. Das war auch beim Auftritt in der gut gefüllten Kultbox in Kempten so, in der er Lieder- und Reim-Höhepunkte aus 35 Jahren vorstellte. Nur seinen allergrößten Hit stimmte er nicht an.

