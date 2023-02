Cometsball, Faschingsumzug, Kinderfasching, Faschingsumzug: Faschingstermine in und um Kempten

In Kempten und im Oberallgäu geht’s auf Bälle und zu Umzügen - etwa Cometsball, Narrensitzungen, Remmi-Demmi-Ball, Kinderfasching und Bockfasnacht.

16.02.2023 | Stand: 10:33 Uhr

Närrinnen und Narren laufen zur Hochform auf. Am lumpigen Donnerstag haben die Bürgermeister einen schweren Stand, wenn die Rathäuser gestürmt werden. Und das Faschingswochenende bietet noch einige Höhepunkte der Saison. Eine Auswahl jecker Veranstaltungen.

Am Freitag, 17. Februar, beginnt um 20 Uhr der Cometsball in der Big Box Allgäu. Mit dabei sind die Lederrebellen und die Guggenmusik Rohrdorf, die Lamas spielen in der Kultbox. Einlass ab 16 Jahren, Partyzettel werden nicht akzeptiert. Wer noch keine 18 Jahre alt ist, muss um 24 Uhr nach Hause.

Am Samstag, 18. Februar, startet der große Faschingsumzug durch Kempten um 13 Uhr an der Allgäuhalle. Kemptener Faschingsverein, die Faschingsgilde Rottach ‘97, die Kemptner Stadthexen und die Betzigaur Moorgeischdr laden ein. Anschließend ist buntes Faschingstreiben mit Musik auf dem Rathausplatz. Am Sonntag ist ab 14 Uhr Kinderfasching im Pfarrheim St. Franziskus mit Spielen, Tanz und Musik. Auch der TV Kempten begrüßt Mächen und Buben ab 14.30 Uhr in der Turnhalle am Aybühlweg.

Die Faschingsgesellschaft Dietmannsried hat noch einige Narrensitzungen im Kalender. Am 17., 18., 19. und 20. Februar ist Programm in der Festhalle, am 21. ist nachmittags dort Kinderfasching. Kleine Mäschkerle feiern auch beim Kinderfasching in Reicholzried im Musikheim am Faschingsdienstag ab 13.30 Uhr. Samstag um 14 Uhr beginnt der Kinderfasching in Probstried in der Sporthalle. Dort folgt um 20 Uhr der Bürgerball.

Samstag ist der Remmi-Demmi-Ball im Kurhaus in Oy-Mittelberg. Beginn ist um 20 Uhr. Der Kinderfaschingsumzug startet am Rosenmontag um 14 Uhr am Feuerwehrhaus in Mittelberg. Abends ist Pistenparty in Faistenoy, Liftbetrieb, wenn die Schneelage es hergibt.

Frauenfasching ist am rußigen Freitag in der Dorfhalle in Wengen (14 Uhr und 20 Uhr). Weitnauer Fasching wird im Goldenen Adler in Weitnau gefeiert. Kinderfasching ist in der Dorfhalle Wengen am Sonntag, 14 Uhr.

Am Faschingssamstag herrscht in Moosbach ab 13.13 Uhr buntes Faschingstreiben am Dorfplatz.

Die Faschingsfrauen des Katholischen Frauenbundes Durach zeigen ihr Showprogramm Circus des Lebens am 16., 17. und 18. Februar, jeweils ab 20 Uhr, im Pfarrsaal in Weidach. Grüner Rosenmontagsball ist in der Villa K am 20. Februar ab 19 Uhr.

Zur Bockfasnacht lädt der Gasthof Hirsch in Wiggensbach am Faschingsdienstag den ganzen Tag über ein.

In Niedersonthofen startet der Faschingsumzug am Dienstag um 13.59 Uhr. Aufstellung ist um 13 Uhr in der Mühlenbergstraße.