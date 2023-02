Hier finden Sie die besten Bilder vom Cometsball in der Big Box in Kempten

Der Cometsball, eine der größten Faschingspartys im Allgäu, fand am Freitag endlich wieder in der Big Box in Kempten statt. Die besten Fotos gibt es hier.

18.02.2023 | Stand: 07:10 Uhr

Darauf haben sich Veranstalter und Gäste lange gefreut: endlich wieder Cometsball in Kempten. Die Big Box Allgäu erlebte nach der Corona-Pause einen Ansturm an Mäschkerern und Tanzwütigen. Die „Lederrebellen“ rockten im Hauptsaal, die „Lamas“ machten Stimmung in der Kultbox. Dazu kamen Auftritte der Guggenmusik Rohrdorf und verschiedener DJs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.