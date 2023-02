Schläger verletzt Security-Mann und bedroht Polizisten

Alle Hände voll zu tun hatte die Security und die Polizei mit einem 23-jährigen Besucher des Cometsball in Kempten. Der Mann war ausgetickt, es flogen Fäuste.

18.02.2023 | Stand: 15:20 Uhr

Zwischen dem 23-Jährigen und einem Security-Mitarbeiter war es beim Cometsball in der Big Box in der Nacht zum Samstag zu einer handfesten Streit gekommen. Dabei schlug der Party-Gast dem Sicherheitsmann mit der Faust ins Gesicht und veletzte ihn dabei leicht.

Als die Polizei vor Ort eintraf, lag der Schläger bereits fixiert am Boden. Die eingetroffenen Beamten beleidigte der Mann und bedrohte sie. Wegen eines aggressiven Auftretens nahmen die Polizisten den alkoholisierten Schläger in Gewahrsam. Gegen ihn wird nun ermittelt.

