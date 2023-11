Confiserie und Barbershop eröffnen in der Kemptener Innenstadt

Zwei Geschäfte eröffnen in Kempten: In der Schlößlepassage dreht sich künftig alles um Frisuren. In der Bahnhofstraße eröffnet eine Confiserie eine Filiale.

11.11.2023 | Stand: 18:05 Uhr

Zwei neue Geschäfte erweitern künftig das Angebot in der Kemptener Innenstadt. In den Räumen eines ehemaligen Outdoor-Bekleidungsladens in der Schlößlepassage wird sich alles um Frisuren drehen: Bilal Shikhani betreibt dort den Barbershop Bilal & Zahed.

Unterallgäuer Confiserie verkauft Schokolade nun auch in Kempten

Auch in ein ehemaliges Bekleidungsgeschäft in der Bahnhofstraße kehrt neues Leben ein. Die Confiserie Heilemann eröffnet dort noch vor Weihnachten ihre dritte Filiale im Allgäu und will sich darin ganz der Schokolade widmen. „Genussmenschen sind bei uns bestens aufgehoben“, sagt Corinna Wartenberg. Die Geschäftsführerin der Bereiche Vertrieb und Marketing des Unternehmens viba, zu dem die Woringer Confiserie inzwischen gehört, blickt der Eröffnung mit Freude entgegen. „Leider hat sich durch den Mangel an Handwerkern und Ladenbauern alles etwas verzögert, aber im Dezember ist es so weit“, sagt sie. Neben einer breiten Auswahl an hochwertiger Schokolade in Tafeln und Sticks sowie Pralinen will das Unterallgäuer Unternehmen in Kempten künftig auch Schokoladenfiguren anbieten. „Von der Handtasche über Werkzeug bis hin zu Tierfiguren reicht die Bandbreite“, erklärt Wartenberg.

Auch Kaffee und Parlinen gibt es bei Heilemann

Kaffeespezialitäten und Pralinen, die Kunden vor Ort verzehren können, sollen ebenso zum Repertoire gehören wie eine eigene Nougat-Abteilung. „Wir planen zukünftig auch Nougat-Events oder Schokoladenkurse. Wir wollen Meisterhandwerk erlebbar machen“, sagt Corinna Wartenberg. Auch individuell handbeschriftete und -bemalte Schokoladentafeln bietet die Filiale auf Vorbestellung an.

Noch vor Weihnachten will die Unterallgäuer Confiserie Heilemann in Kempten ihre dritte Allgäuer Filiale eröffnen. Bild: Anne-Sophie Schuhwerk

Barbershop "Bilal & Zahed" eröffnet in Kemptener Innenstadt

Shikhani widmet sich nach eineinhalbmonatiger Umbauzeit in der Schlößlepassage auf rund 100 Quadratmetern mit seinen beiden Mitarbeitern Herrenfrisuren und Bärten. Doch dabei soll es nicht bleiben: Neben drei weiteren Barbern soll hier in naher Zukunft eine Friseurin auch für Frauenfrisuren zuständig sein. „Wir haben sieben Plätze und wollen diese auch mit Fachpersonal besetzten“, sagt der Friseur, der neben einem deutschen Meisterbrief drei weitere aus Dubai, Syrien und dem Libanon vorweisen kann.

Der Kemptener arbeitete zuletzt als angestellter Barber und kann auf 35 Jahre Berufserfahrung zurückblicken. „Jetzt freue ich mich darauf, Kunden in meinem eigenen Laden begrüßen zu können – und das mit und ohne Termin“, sagt der 54-Jährige, der ursprünglich aus Syrien stammt und sich mit der Eröffnung einen Lebenstraum verwirklicht hat.