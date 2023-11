Wie wollen junge Menschen in Kempten in Zukunft wohnen?

Das Containerprojekt soll Wohnungslosigkeit verhindern. Doch wie wollen junge Menschen leben? Ideen reichen von der Bauernhof-WG bis zum Haus auf dem Wasser.

12.11.2023 | Stand: 18:47 Uhr

Kann eine Discokugel im eigenen Zuhause wichtiger sein als eine Toilette? Viele würden sicherlich sagen, dass eine Wohnung ohne Badezimmer unpraktisch ist. Kai Nitsche vom Stadtjugendring (SJR) Kempten sagt: "Träumen ist hier immer erlaubt." In den vergangenen Monaten haben er und sein Team gemeinsam mit Jugendlichen zwei Überseecontainer umgebaut. Wohnen kann dort zwar noch niemand, doch neue Fenster und mit Holz verkleidete Wände lassen erahnen, was einmal daraus werden könnte. Mit dem Containerprojekt will der SJR junge Menschen auf alternative Wohnformen aufmerksam machen und so Obdachlosigkeit vorbeugen.

