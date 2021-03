Corona-Demo in Kempten: Fünf Anzeigen und eine Gegenversammlung

Auf dem Hildegardplatz in Kempten fanden am Montag zwei Demonstrationen zur Corona-Politik statt. Sie verliefen ruhig, Anzeigen gab es trotzdem.

16.03.2021 | Stand: 14:30 Uhr

In Kempten fanden am Montagabend eine Corona-Demonstration und eine Gegenversammlung statt. 45 Teilnehmer waren an der Hauptveranstaltung beteiligt, etwa 15 nahmen an der zweiten Versammlung am Hildegardplatz teil.

Corona-Demos in Kempten: Polizei zeigt fünf Menschen an

Beide Demos verliefen ohne größere Störungen. Zwei Personen wurden wegen unrichtiger Gesundheitszeugnisse angezeigt , zwei weitere wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Bayerischen Versammlungsgesetz und eine Person wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Polizei Kempten betreute die Versammlungen mit Unterstützung der Operativen Ergänzungsdienste Kempten und Neu-Ulm.

