Corona-Demo Kempten: 1800 bis 2000 Menschen ziehen lautstark durch die Stadt

In Kempten demonstrieren 1800 oder mehr Menschen gegen Corona-Regeln und für die freie Impfentscheidung. Diesmal führt der Protestzug in Richtung Haubenschloss.

07.02.2022 | Stand: 20:51 Uhr

Immer wieder montags – auch zum Auftakt der neuen Woche zogen Montagabend zahlreiche Menschen durch die Kemptener Innenstadt, um bei einem sogenannten „Spaziergang“ gegen Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht zu demonstrieren. Auch diesmal erschallte neben Musik und Kuhschellen der Ruf „Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung“ durch die Straßen. Nach erster Polizeischätzung waren es um die 1800 Teilnehmer; die Veranstalter sprechen von 2000.

Bei der Demo gegen die Corona-Bestimmungen zogen 1800 bis 2000 Menschen durch die Stadt und auch die Bodmanstraße hoch. Bild: Ralf Lienert

Diesmal führte die Route der angemeldeten Demo vom Hildegardplatz über Bodman-, Feilberg- und Lessingstraße zur Maler-Lochbihler-Straße und vorbei an St. Anton über die Bahnhof- und Königstraße zurück zum Ausgangspunkt. Die Demo verlief laut Polizei friedlich und ohne Zwischenfälle. Kurzzeitige Verkehrsbehinderungen blieben freilich nicht aus.

Stationär bezog eine Gruppe der Initiative "Kempten gegen rechts" am Residenzplatz Stellung gegen die große Demo. Bild: Ralf Lienert

Derweil beschränkten sich bei der Initiative „Kempten gegen Rechts“ etwa 30 Menschen auf einen stationären Protest gegen Coronaleugner und die „unsolidarische Gesellschaftskritik“ dieser Bewegung.

So entwickeln sich die Fallzahlen im Klinikverbund

In der aktuellen Corona-Welle stiegen bisher vor allem die Infektionszahlen, während die Kliniken vor zu vielen Patienten verschont blieben. Hier zeichnet sich aktuell eine Trendwende ab: Inzwischen steigt die Zahl der Corona-Fälle in den Kliniken Kempten und dem Oberallgäu wieder klar an.

Am Montag meldete der Klinikverbund Allgäu in seinem Lagebericht sieben Corona-Fälle auf der Intensivstation (fünf in Kempten, zwei in Immenstadt). Vor einer Woche waren es insgesamt drei Fälle, vor zwei Wochen nur zwei. Deutlich zeigt sich der Anstieg der Corona-Fälle auch auf den Normalstationen: Aktuell versorgen die Häuser in Kempten, Immenstadt und Oberstdorf bereits 33 Erkrankte. Vor einer Woche waren es 25, vor zwei Wochen 22.

Lesen Sie auch

Krankenhäuser im Allgäu Aufschiebbare stationäre Behandlungen bleiben wegen Corona weiter untersagt

Lesen Sie auch: