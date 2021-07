Mit der Aktion in Kempten will der Arbeitskreis Christlicher Kirchen Menschen gedenken, die an Corona verstorben sind. Es geht um Leid, aber auch um Zuversicht.

23.07.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Am Ende dieses Abends soll vom Hildegardplatz bis zum Turm der Lorenz-Basilika eine lange Schnur mit 150 weißen Tüchern gezogen werden. Sie sollen für jene Menschen wehen, die an Corona verstorben sind. Und sie sollen an das Leid erinnern, das die Pandemie verursacht hat. Das sei eine Intention, die den Arbeitskreis Christlicher Kirchen (ACK) dazu bewogen habe, am Sonntag zum „Corona-Gedenken Allgäu“ einzuladen.