Bei Corona-Symptomen müssen Kinder sieben Tage daheim bleiben oder einen negativen Corona-Test vorweisen. Das macht Probleme in Arztpraxen und in den Kitas.

Von Anne-Sophie Schuhwerk

18.10.2021 | Stand: 11:12 Uhr

Die Eltern sind genervt, in Kindergärten herrscht Verunsicherung, die Kinderärzte fassen sich an den Kopf und den Apothekern sind die Hände gebunden: Die PCR- oder POC-Antigentests, die laut Rahmenhygieneplan der bayerischen Staatsregierung für verschnupfte Kinder nötig sind, um den Kindergarten oder die Kita zu besuchen, sorgen für allerlei Probleme in Kempten und im Oberallgäu.