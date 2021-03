Corona-Modellregion: Kempten schickt Bewerbung an Markus Söder

Nach Ostern sollen drei bis vier Regionen testweise öffnen, kündigt Markus Söder an. „Wir trauen uns das zu“, sagt Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle.

Die Stadt Kempten bewirbt sich als Corona-Modellregion, bestätigt Oberbürgermeister Thomas Kiechle auf Anfrage der Allgäuer Zeitung. „Wir haben die Voraussetzungen“, ist er überzeugt. Am Dienstag hatte Ministerpräsident Markus Söder angekündigt, dass nach den Osterferien in drei bis vier Modellregionen weitere Öffnungsschritte ausprobiert werden. Vorbild ist das „Tübinger Modell“. In der baden-württembergischen Stadt läuft bereits ein entsprechender Modellversuch.

"Ich habe sofort die Verwaltung beauftragt, Sich dem Thema intensiv zu widmen"

Er habe von den geplanten Modellregionen gelesen und „sofort die Verwaltung beauftragt, sich dem Thema intensiv zu widmen“, sagt Kiechle. Umso mehr freue es ihn, dass mittlerweile auch zwei ähnliche Anträge eingegangen sind. Das zeige ihm, dass die Bewerbung auch politisch gewollt sei: Joachim Saukel (Freie Wähler-ÜP), Beauftragter für Tourismus und Stadtmarketing, setzt sich dafür ein, analog zu Tübingen Gastronomie, Kultur und Handel zu öffnen. Nutzen soll das können, wer zuvor negativ auf Corona getestet wurde. Auch Stephan Prause (CSU) beantragt, dass sich Kempten als Corona-Modell-Kommune bewirbt. Das „Tübinger Modell“ ermögliche, wieder in der Stadt einzukaufen, essen zu gehen, kulturelle Veranstaltungen oder auch das Kino zu besuchen.

Wie ein solcher Modellversuch konkret aussieht, weiß Kiechle noch nicht. Wichtig sei ein engmaschiges Test-Verfahren. Wer in Geschäfte, Restaurants und ins Theater möchte, müsste mutmaßlich eine Art Tagesticket vorweisen, für das ein negativer Corona-Test Voraussetzung ist. Es seien vorab allerdings noch einige Fragen zu klären, zum Beispiel: Wie geht man mit Geimpften um? Wie lange sind die Corona-Tests gültig? „Klar ist natürlich, dass die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger über allem stehen muss“, betont der OB.

Thomas Kiechle: "Wir trauen uns das zu"

Er sieht Kempten gut gewappnet für einen solchen Testlauf. Kiechle verweist auf die jüngst eingerichteten Schnelltest-Zentren in der Innenstadt sowie das zusätzliche Angebot in der Ari-Kaserne. Auch seien mit City-Management, Einzelhandelsverband, Gastronomie und weiteren Akteuren gut funktionierende Strukturen vorhanden. „Wir trauen uns das zu.“

Kiechle hofft nun, dass Kempten die Chance erhält, „ein Teil der aktiven Suche nach tragfähigen Lösungen in Corona-Zeiten zu werden“, schreibt er in der Bewerbung an den Ministerpräsidenten, die er noch am Mittwoch abschickte. Ob Kempten zum Zug kommt, werde sich zeigen, sagt Kiechle. „Wir werden vermutlich nicht die einzigen sein, die sich bewerben.“

