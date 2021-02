Corona-Online-Projekt: Märchen kommen per E-Mail ins Haus

Geschichtenerzählerin Annika Hofmann geht neue Wege: Jede Woche erhalten Abonnenten Zugang zu einem Video. Im März entführt die Weitnauerin auf die Grüne Insel.

26.02.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Das Corona-Virus bremste 2020 auch die Märchenerzählerin Annika Hofmann aus. Nur ein paar Open-Air-Auftritte hatte sie im Sommer. Doch erstaunlicherweise grämte sie sich nicht so sehr darüber. Denn sie war damals an einem Punkt angelangt, wo sie Lust auf Veränderung hatte. Und jetzt hatte sie plötzlich Zeit, eine Herzensangelegenheit auf den Weg zu bringen. So schleppte sie an schönen Tagen ihr Sofa, einen Campingtisch und ihr Laptop unter die Fichten ihres großzügigen Gartens in Moos bei Weitnau. Im Schatten der Bäume machte sie sich daran, ihre eigene Geschichte aufzuschreiben, wie sie zu dem wurde, was sie ist: eine hauptberufliche Geschichtenerzählerin. Doch weil Corona nicht locker ließ, setzte sie noch eine ganz andere Idee um, bei der das Sofa ebenfalls eine Rolle spielte. Mit ihrem Mann Andreas Gebauer entwarf sie Online-Formate: ein eigenes Video-Podcast-Format mit Interviews mit interessanten Menschen und ein Online-Jahres-Abo für Geschichtenfans: Jede Woche erzählt Annika Hofmann per Video ein Märchen oder eine Geschichte.