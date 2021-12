Corona-Regeln in Kempten: „90 Prozent reagieren mit Verständnis“

Was bei der Kontrolle der Corona-Regeln in Kempten besonders auffällt.

30.12.2021 | Stand: 15:05 Uhr

2G, also geimpft oder genesen, in der Gastronomie und in vielen Geschäften, 2G plus zum Beispiel in Freizeiteinrichten, wobei das Plus seit 15. Dezember auch für eine Boosterimpfung steht, 3G (geimpft, genesen, getestet) im Nahverkehr und am Arbeitsplatz. Es ist der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) in Kempten, der diese coronabedingten Regeln kontrolliert.

Von fehlenden Hygienekonzepten über Verstöße gegen die FFP2-Masken-Pflicht bis hin zu mangelhaften Zugangskontrollen bezüglich der 2G/3G-Regeln reichen laut Uwe Sutter, Abteilungsleiter allgemeine Rechtsangelegenheiten bei der Stadt Kempten, die Verstöße. Häufig müssten die Ordnungshüter auf fehlende Hygieneschutzkonzepte bei Gewerbebetreibenden und Maskenverstöße bei deren Angestellten hinweisen.

Corona und 2G-Regel in Kempten: So reagieren Gastronomen

Die meisten Verstöße registriere man bei der 3G-Regel. Hier gebe es oft keine Zugangskontrollen, bei Nachkontrollen konnten keine Testergebnisse vorgelegt werden. Doch 90 Prozent der Betroffenen und Kontrollierten reagieren laut Sutter mit Verständnis. Die wenigsten fühlten sich ungerecht behandelt oder gegängelt. In der Regel zeigten sich die Menschen einsichtig.

Kontrolliert wird vor allem in der Gastronomie, bei Friseuren und etwa auf dem Wochenmarkt in Kempten

Überfordert fühlten sich vereinzelt Gastronomen, denen es schwerfalle, die Regeln umzusetzen. Doch der überwiegende Teil sei froh über die Kontrollen, die schließlich eine Öffnung der Gastronomie sicher stellen würden.

Schwerpunktmäßig kontrolliert wird vom KOD in Bereichen, in denen viele Menschen aufeinandertreffen – wie in der Gastronomie, bei Friseuren, Wettannahmestellen, Shisha-Bars und auf dem Wochenmarkt. Im Schnitt sechs Kontrolleure seien täglich unterwegs.