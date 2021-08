Der Inzidenzwert in Kempten ist über die Marke von 50 geklettert. Das bedeutet: Schärfere Regeln.

Von Redaktion Allgäuer Zeitung

29.08.2021 | Stand: 15:47 Uhr

Aktualisiert am 29. August - Corona-Regeln in Kempten aktuell: In Kempten gibt es immer mehr Covid-19-Infektion. Der Inzidenzwert steigt. Strengere Beschränkungen sind die Folge. Sie gelten ab Sonntag, 29. August, teilte die Stadt mit.