Der Inzidenzwert in Kempten steigt: Ab Sonntag kommt wohl die Notbremse

26.03.2021 | Stand: 11:49 Uhr

Der Inzidenzwert in Kempten ist in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen: Am Freitagmorgen lag er nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 133,0 und damit den vierten Tag in Folge über dem Grenzwert 100. Das hat Folgen - wohl aber erst ab Sonntag. Eine offizielle Bekanntmachung der Stadt zur drohenden Notbremse steht noch aus.

Kempten lag lange bei einem Inzidenzwert unter 50

In Kempten sah die Lage eigentlich lange Zeit gut aus - der Inzidenzwert lag unter 50. In den vergangenen Tagen - genauer gesagt seit Mittwoch - sind die Zahlen gestiegen und lagen drei Tage in Folge über 100. Die Werte finden Sie im Detail hier. Das bedeutet, dass in Kempten ab Sonntag wohl die sogenannte Notbremse gilt - mit Regeln, die folgendermaßen aussehen könnten.:

Kontakte Ein Haushalt darf sich wieder nur mit einer weiteren Person treffen. Zulässig ist zudem die wechselseitige, unentgeltliche Betreuung von Kindern unter 14 Jahren, wenn sie Kinder aus höchstens zwei Haushalten umfasst.

Ausgangssperre Zwischen 22 und 5 Uhr darf die eigene Wohnung nur in begründeten Fällen verlassen werden, zum Beispiel berufliche Tätigkeit, medizinische Notfälle oder Gassigehen mit dem Hund.

Einzelhandel Für Geschäfte, die nicht für den täglichen Bedarf notwendig sind, ist nur wieder „Click und Collect" möglich. Weiter öffnen dürfen aber beispielsweise Buchhandlungen, Sanitätshäuser, Babyfachmärkte, Tierbedarf, Optiker und Hörgeräteakustiker, Baumärkte oder Blumenläden.

Dienstleistungen Weiter öffnen dürfen Banken, Post, Tankstellen, Werkstätten, Bibliotheken, Friseure sowie Betriebe zur Fuß-, Hand- und Gesichtspflege.

Kultur Museen und Kulturstätten werden wieder geschlossen.

Sport Erlaubt ist nur kontaktfreier Individualsport im Außenbereich mit einer „haushaltsfremden" Person. Mannschaftssport ist untersagt.

Schulen und Kindergärten Sie fallen nicht unter die Notbremse. Für sie ergeht jeweils am Freitag jeder Woche eine eigene Bekanntmachung, welche die Regeln für die kommende Woche festlegt. In dieser Woche ist überall dort Präsenzunterricht, wo es möglich ist.

Dauer Diese Regelungen gelten, bis der Inzidenzwert wieder drei Tage in Folge stabil unter 100 gesunken ist. Dazu erfolgt eine erneute Bekanntmachung der Stadt.

Welche Regeln sonst im Allgäu gelten, erfahren Sie hier.

Kempten baut aktuell indes die Testmöglichkeiten in der Stadt aus: Testen statt tanzen - Das Parktheater wird zum Schnelltest-Zentrum.

