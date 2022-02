Die Corona-Maßnahmen in Bayern werden gelockert. Die Sperrstunde fällt, Eltern von Kita-Kindern müssen aufpassen. Welche Corona-Regeln gelten in Kempten heute?

Von Allgäuer Zeitung

08.02.2022 | Stand: 16:28 Uhr

Corona-Regeln in Kempten: Wegen Omikron steigen bundesweit die Corona-Zahlen - auch in Kempten. (Die 7-Tage-Inzidenz für Kempten finden Sie tagesaktuell hier.) Doch die Corona-Maßnahmen in Gastronomie und beim Sport werden gelockert. Für Eltern von Kita-Kindern gibt es eine wichtige Änderung. Diese Regeln gelten nun in Kempten.