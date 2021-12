Corona-Regeln missachtet: 10.000 Euro Bußgeld für zwei Tage Disco

Das Elf-Sekunden-Video einer 20-Jährigen auf Snapchat führt Polizei-Praktikanten auf die Spur eines Kemptener Nachlokals. Dort wurde trotz Verbots getanzt.

22.12.2021 | Stand: 17:17 Uhr

Zwei Fotos oder ein kurzes Video, wie schön es gerade auf der Party, in der Disco oder draußen in der Natur ist, sind schnell gemacht. Viele Menschen zeigen Momentaufnahmen auf Online-Plattformen wie Snapchat oder Instagram. Das kann für Dritte Folgen haben. Ein 32-Jähriger aus Kempten muss 10.000 Euro Bußgeld zahlen, weil er in seinem Nachtlokal gegen Corona-Auflagen verstoßen haben soll. Auf die Schliche kam ihm die Polizei durch ein elf Sekunden langes Video. Eine Nachtschwärmerin hatte es gefilmt und online gestellt.