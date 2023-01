Cosplayerin Kathrin Benkel taucht als Alice im Wunderland ein in einer andere Welt

Kathrin Benkel näht Kostüme, liebt Computerspiele und japanischen Comics. Im Cosplay vereint sie diese Leidenschaften – und ihr Hobby macht ihr Mut.

21.01.2023 | Stand: 11:37 Uhr

In der kleinen Nähstube hinter ihrem Schlafzimmer wird Kathrin Benkel kreativ. Lange Stoffbahnen verwandelt sie in fantasievolle Kostüme. Dutzende Bilder davon zieren die Wände: Benkel mit einer schwarzen Perücke auf dem Kopf, aus der Plastikblumen sprießen, Benkel mit einem großen Schwert in der Hand, das sie aus Moosgummi hergestellt hat, oder Benkel im Gewand ihrer Lieblingsfigur Alice im Wunderland. „Verkleidet habe ich mich immer gerne“, sagt die 26-jährige Kemptenerin, die in Obermaiselstein lebt. Vor allem aber identifiziere sie sich mit den Figuren, die sie als Cosplayerin darstellt. „Viele ihrer Eigenschaften finde ich in mir selbst wieder.“

