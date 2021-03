CSU im Oberallgäu: Wie war das nun mit der Transparenz?

Am Donnerstag bestimmt die Oberallgäuer CSU ihren künftigen Kurs. Allerdings mal wieder hinter verschlossenen Türen.

Die CSU befindet sich gerade in einer ihrer größten Krisen. Mit Blick auf die Masken-Affäre kündigt Markus Söder volle Transparenz an. Die stünde der Partei auch im Oberallgäu gut zu Gesicht – nämlich dann, wenn sie ihren künftigen Kurs bestimmt.

Denn um nichts weniger geht es am Donnerstag: Wählen die Delegierten Amtsinhaber Eric Beißwenger, befürworten sie ein „Weiter so“. Herausforderin Renate Deniffel hingegen steht klar für einen Kurswechsel.

Doch Beißwenger entscheidet sich für eine Abstimmung hinter verschlossenen Türen. Keine Frage: Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Plätze bei Präsenz-Veranstaltungen zurecht begrenzt. Man muss aber wissen: Zu derartigen Versammlungen kommen in der Regel ein bis drei Pressevertreter. Die wiederum stellen die Öffentlichkeit her. Liegt einem Kreisvorsitzenden Transparenz am Herzen, könnte er alternativ auch über digitale Wege nachdenken. Vor zwei Jahren fand die Wiederwahl Beißwengers übrigens ebenfalls nicht-öffentlich statt. Da war Corona noch gar kein Thema.

