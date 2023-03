Nach 30 Jahren im Amt: Thomas Kreuzer gibt CSU-Vorsitz in Kempten ab - an eine "Powerfrau"

Thomas Kreuzer, CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, leitet auch in der Allgäuer Heimat den Wechsel ein. Eine Frau übernimmt die CSU-Spitze in Kempten.

23.03.2023 | Stand: 11:13 Uhr

Ob jemand das Thomas Kreuzer so schnell nachmacht? 30 Jahre führte der CSU-Politiker den Kreisverband Kempten, engagierte sich fast ebenso lang als Landtagsabgeordneter. Jetzt, „in einem gewissen Lebensalter“, seit irgendwann der Zeitpunkt für den Wechsel da, sagt der 63-Jährige. Den hat der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion bereits mit dem Verzicht auf eine neue Kandidatur bei der Wahl im Herbst eingeleitet. Jetzt der nächste Schritt: Kreuzer stellte sich nicht mehr als Kreisvorsitzender zur Wahl. (Lesen Sie hier: Nominiert: Joachim Konrad tritt für die CSU in Kempten-Oberallgäu bei Landtagswahl an)

Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann löst Thomas Kreuzer als Kreisvorsitzenden in Kempten ab. Bild: Eddi Nothelfer

Als Nachfolgerin wählte die CSU-Kreisversammlung Kempten mit 53 von 55 Stimmen Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann.

Der große Bahnhof soll nach der Bayerischen Landtagswahl im Herbst folgen

Abschiednehmen blieb aus. Der große Bahnhof, bei dem Kreuzer und sein Wirken für Kempten wie die Region im Mittelpunkt stehen, soll nach der Landtagswahl folgen. Einen Vorgeschmack gab es dennoch: Kreuzers letzten Jahresbericht als CSU-Kreischef dankte die Versammlung mit einminütigem Applaus, zu dem sich die Parteifreunde von ihren Plätzen erhoben. (Hier lesen Sie: Wie lange sollten Senioren fahren dürfen? Das sagen Stephan Thomae und Mechthilde Wittmann)

Weiter gab es von den Vorstandskollegen einen üppigen Gewürztopf mit vielen frischen Pflanzen. „A bissle Grün für die Suppe“, sagte Stellvertreter Florian Fischer – mit dem Appell, nicht alles abzumähen, wenn Kreuzer das Grün in der Politik nicht gefalle.

Kreuzer selbst hatte in seinem Bericht erinnert an die für die CSU Kempten überwiegend erfolgreichen Zeiten, an gewonnene Wahlen, aber auch an die vergangene Stadtratswahl, deren Ergebnis wieder besser werden könne. Wichtig für den Politiker war auch das Miteinander mit dem Umland: „Es gab keine Diskussionen, ob jemand aus der Stadt oder dem Altlandkreis kommt.“ So will sich Kreuzer auch künftig in der CSU engagieren – für jeden, der Unterstützung wolle oder brauche.

Stellvertreter Fischer: Nachfolgerin bringt richtige Voraussetzungen mit - Sachverstand und eine sympathische Art

Als Nachfolgerin schlug Stellvertreter Fischer die Abgeordnete Wittmann vor: „Powerfrau Mechthilde“ bringe die richtigen Voraussetzungen mit, sei nah an den politischen Themen und auch der Basis dran, verbinde eine sympathische Art mit Sachverstand. „Sie können mit Ja stimmen oder theoretisch auch mit Nein“, erklärte Kreuzer dann den Wahlablauf.

Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle Bild: Martina Diemand

Oberbürgermeister Thomas Kiechle skizzierte in einem Grußwort übergeordnete Themen der politischen Arbeit in Kempten: Mobilität, Digitalisierung und Klimaschutz, für den man viel mehr leisten müsse. Um nötige Maßnahmen angreifen zu können, zähle die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, eine unternehmerfreundliche Politik sei weiterhin wichtig.