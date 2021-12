Sie lauern auch auf Social Media auf: Cyberstalking ist im Allgäu ein wachsendes Problem

Immer mehr Menschen sind laut dem Verein Weisser Ring von „Cyberstalking“ betroffen. Die Corona-Pandemie scheint das Phänomen weiter zu befeuern.

11.12.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Sie waren einmal ein Liebespaar, dann kam die Trennung. Doch Schluss war damit nicht, denn der Mann begann, seiner Ex-Partnerin über das Internet nachzustellen. Das ist ein Fall von Cyberstalking: Wenn Täter Menschen im Internet auflauern und sie bedrängen. Es ist auch ein Fall, der Günter Schwarz, Präventionsbeauftragter für Bayern Süd beim Weissen Ring, besonders in Erinnerung geblieben ist. Der Verein, der Kriminalitätsopfer berät, habe immer häufiger mit Fällen zu tun, in denen Menschen online nachgestellt wird. Die Frau aus dem geschilderten Fall sei mittlerweile in psychologischer Behandlung. Sie habe sich an den Weissen Ring gewandt, nachdem ihr Ex-Partner manipulierte intime Fotos von ihr auf den sozialen Netzwerken verbreitet hatte.