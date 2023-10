Dachser brachte sie zusammen: Das Ehepaar Zacherle feiert Ehejubiläum

Annemarie und Dieter Zacherle sind 60 Jahre verheiratet. Er saß 48 Jahre im Stadtrat, war für die Festwoche zuständig. Noch immer ist das Paar viel unterwegs.

28.10.2023 | Stand: 10:00 Uhr

Als Dieter Zacherle im Jahr 1960 beim Logistikunternehmen Dachser arbeitete, begegnete er einer jungen Kollegin. Schon bald hat es zwischen ihm und Annemarie gefunkt - und am 26. Oktober 1963 wurden sie in der Klosterkirche St. Anton getraut. 60 Jahre später - am Samstag, 27. Oktober - feiert das Paar in Kempten die Diamantene Hochzeit in der Pfarrkirche St. Michael.

