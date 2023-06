Gerüchte nicht bestätigt: ARD-TV-Serie "Daheim in den Bergen" soll weitergehen

"Gott sei Dank kann ich die Einstellung der Reihe nicht bestätigen." Der Daheim in den Bergen-Produzent wartet mit den Folgen 11 und 12. Wann sind sie zu sehen.

20.06.2023 | Stand: 19:10 Uhr

2022 erfolgten die letzten Dreharbeiten für "Daheim in den Bergen" im Allgäu. Neue Drehs sind für ARD-Alpensaga bisher in der Region nicht geplant. So kamen Gerüchte vom bevorstehenden Serien-Aus auf. Nun äußert sich der Produzent der Serie. Die Sorgen, die sich Fans der Fernsehreihe machten, sind demnach offenbar unbegründet.

"Gott sei Dank kann ich die Einstellung der Reihe nicht bestätigen", sagt der Produzent, Martin Zimmermann von der Rat Pack Filmproduktion GmbH in Köln auf Anfrage unserer Redaktion. Man mache nur "eine kleine, schöpferische Pause". (Hier lesen Sie: ARD-Freitagsfilm im Allgäu: "Mein Vater, der Esel und ich" mit Günther Maria Halmer und Isabell Polak)

Wann sind die Folgen 11 und 12 von "Daheim in den Bergen" zu sehen?

Wie lange diese schöpferische Pause dauert und wie es nun weitergeht? Fakt ist, die nächsten zwei Folgen von "Daheim in den Bergen" wurden bereits gedreht, sind also sozusagen im Kasten. Dabei handelt es sich um die Teile 11 und 12 der Filmreihe, die die ARD aber wohl bis nächstes Jahr zurückhält.

Die Filme seien bereits abgedreht und fertiggestellt worden, bestätigt auch das Redaktions- und Programmmanagement von ARD Degeto. Nach der Ausstrahlung der vergangenen beiden Folgen (9 und 10) im Mai zeige man nach aktuellem Planungsstand die zwei weiteren Filme von „Daheim in den Bergen“ aber erst im nächsten Jahr, also 2024. Einen konkreten Sendetermin nennt auch die Pressestelle noch nicht.

Produzent wartet auf 2024: "Dann schauen wir, wie es weiter geht"

Unbekannt ist auch, ob beliebte Drehorte wie die Alpe Oberberg (Blaichach) oder das Hotel Traube (Thalkirchdorf auch danach weiter eine wichtige Rolle spielen werden. Produzent Zimmermann hält sich zu Details der Serien-Zukunft noch bedeckt: Man warte die 2024 zu sehenden Folgen 11 und 12 ab. "Dann schauen wir, wie es weiter geht." (Lesen Sie auch: "Daheim in den Bergen" im Allgäu: Mit dem 49-Euro-Ticket zur Alpe Oberberg am Mittagberg wandern)

Die Folgen 11 und 12 mit den Titeln „Daheim in den Bergen – Blick nach vorn“ und „Daheim in den Bergen – Schulter an Schulter“ wurden im Jahr 2022 gedreht. In ihnen werden Fans der Serie unter anderem erfahren, wie es mit der schwer erkrankten Marie weitergeht und welche Zukunft das von Lisa und Florian eröffnete Hotel hat.

Daheim in den Bergen: ARD dreht Folgen vor prächtiger Alpenkulisse - seit 2018 auf Sendung

Von der vor prächtiger Allgäuer Alpenkulisse handelnden Saga um die Familien Huber und Leitner sendet die ARD seit dem Jahr 2018 immer wieder neue Folgen. Zum Cast zählen (oder zählten) Schauspieler wie Walter Sittler, Max Herbrechter, Catherine Bode, Theresa Scholze, Thomas Unger, Matthi Faust, Florian Panzner, Valerie Niehaus, Ben Braun, Merlin Leonhardt und Anna Hausburg.