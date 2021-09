Fahrrad-Jumplines, Kleinkunst, Kindertheater – Kempten hat viel zu bieten. Fachleute sehen dennoch Handlungsbedarf: Räume sind teuer, Plakatieren ist verboten.

06.09.2021 | Stand: 18:50 Uhr

„Kultur“ – viele Menschen verbinden damit etwas Abgehobenes, das nichts mit ihrem Alltag zu tun hat. Dabei wirkt sich Kultur immer auch auf das Zusammenleben der Bürger in einer Stadt aus. Verschiedene Akteure in Kempten arbeiten deshalb daran, dass möglichst viele Bürger kulturell mitgestalten können. Was also bewegt sich in der Stadt und was ist noch zu tun?