Kemptens Wirtschaftsförderer zum Fachkräftemangel: "Gerade bei Frauen ganz große Ressourcen"

Daniel Gern hält den Fachkräftemangel in Kempten für ein großes Problem. Wie er damit umgehen will und warum er das Wort "aber" abschaffen würde.

03.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Daniel Gern (42) ist seit Jahresanfang Ansprechpartner der Stadt Kempten zu Fragen rund um Unternehmensbetreuung und Gewerbeflächen-Management. Er studierte Volkswirtschaftslehre und war danach in der Unternehmensbetreuung für Finanzinstitute in Frankfurt tätig. Privat ist der Blaichacher in Vereinen wie dem Triathlon- und dem Martinusverein aktiv. (Lesen Sie hier: Wohnungen statt Geschäften: Ist das Kemptens Zukunft?)

