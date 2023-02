Gymnasium in Kempten jetzt anerkannte deutsche Schachschule - Was auf dem Stundenplan steht

Das Allgäu-Gymnasium ist jetzt eine deutsche Schachschule. 40 Schülerinnen und Schüler trainieren jede Woche. Dabei kamen bereits beachtliche Erfolge zustande.

21.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Seit 1979 gibt es am Allgäu-Gymnasium eine Schach-Arbeitsgruppe. Jetzt erhielt die Schule das Qualitätssiegel der deutschen Schachjugend und der Deutschen Schulschachstiftung für fünf Jahre verliehen. Aktuell treffen sich jede Woche 40 Schülerinnen und Schüler an den Brettern und üben unter der Anleitung von Bernd Ohlow und Rudolf Martin.

Zu den jüngsten Spielern gehören Tobias Weixler und Trong Phucc Nguyen. „Nachdem es längere Zeit nur Online-Training gab, spielen wir jetzt wieder in einem Klassenzimmer.“

Rudi Martin hat die Gruppe 37 Jahre lang betreut

Rudi Martin, der die Gruppe 37 Jahrelang betreute, erklärt die Aktivitäten: Einführung, Taktik und Strategie, Analyse von Partien, freies Spiel, Simultanschach und verwandte Themen wie Mathematik und Literatur. „Bei uns gibt es auch außergewöhnliche Varianten wie Tandemschach, Quadroschach und Rain Drop Chess“, erklärt der Schachmeister. Um in Übung zu bleiben, richtet die Schach-AG Turniere am jeweils letzten Spieltag vor Ferien aus.

Seit drei Jahren führt Bernd Ohlow die Schach-AG und begleitet Spielerinnen und Spieler beispielsweise auf schwäbische Meisterschaften. Das AG spielte drei Mal bei der Deutschen Meisterschaft, wobei 1988 der vierte Platz erreicht wurde und 1990 ein Mädchen-Team zum Einsatz kam. Das Mädchen-Team mit Tina Ding, Beatrix Merz, Mona Hofmann und Alina Beutmüller holte 2018 den Titel in Schwaben.

Jeder kann es lernen und bis ins hohe Alter spielen

Zu den Zuschauern beim Training gehörte jetzt Schulleiterin Claudia Scharnetzky: „Schach gehört zu einer Schule mit Herz und Verstand.“ Die Faszination sei unabhängig von Alter, Geschlecht, Sprache und Herkunft. „Das kann jeder lernen und man kann es bis ins hohe Alter spielen“, sagt Rudolf Martin, der 30 Jahre lang Schwabens Schulschachreferent war.

Eines ist in 43 Jahren gleich geblieben: Schüler der Oberstufe sind als Schachtrainer im Einsatz, so wie einst Ulrich Dirr. Der langjährige Bundesliga-Spieler hat inzwischen die A-Trainer-Lizenz.

„Wir verfügen über eine Freiluftschachanlage im Kolleghof“, sagt Martin, der auch Vorsitzender des Schachclubs Kempten ist. Jetzt sollen neue Bretter, Uhren und Bücher angeschafft werden.

20 Kriterien sind fürs Siegel zu erfüllen

Für das Qualitätssiegel mussten über 20 Kriterien erfüllt werden, darunter qualifiziertes Schachtraining, Teilnahme und Durchführung von Turnieren und die entsprechende Außendarstellung. In Kempten gibt es weitere Schulschach-Gruppen beispielsweise an der Staatlichen Realschule, der Robert-Schuman-Mittelschule und an der Josef-Kentenich-Schule.

Eine Netflix-Serie hat vor Kurzem das Interesse am Spiel beflügelt