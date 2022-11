"Das Allgäu packt's": Aktionsbündnis sammelt für Kriegsflüchtlinge

Das Bündnis von Allgäuer Blaulichtverbänden schnürt zu Weihnachten Hilfspakete. Die Transporte gehen in diesem Jahr nach Rumänien und nach Moldau.

16.11.2022 | Stand: 15:38 Uhr

Die Weihnachtsaktion „Das Allgäu packt’s“ startete jüngst mit einem ersten Transport in die Ukraine. In den nächsten Wochen sammelt das Aktionsbündnis Allgäu (ABA) wieder Hilfspakete.

„Dieses Jahr haben wir zusammen mit den Maltesern aus Mindelheim Rumänien als Ziel ausgewählt“, sagt ABA-Vorsitzender Wolfgang Strahl. „Weitere Pakete werden wir nach Moldau an die ukrainische Grenze schicken und von dort aus Kriegsflüchtlinge versorgen.“ Der Zusammenschluss von Allgäuer Blaulichtverbänden hat in diesem Jahr neben den Sammlungen von Schulen, Kindertagesstätten, Vereinen und Firmen auch drei Packtage in Kempten geplant. Dabei wird das ABA wieder vom City-Management Kempten unterstützt.

"Das Allgäu packt's": Auftakt am 3. Dezember am Forum Allgäu in Kempten

Auftakt mit den beiden Schirmherren Oberbürgermeister Thomas Kiechle und Landtags-Vizepräsident Alexander Hold ist am 3. Dezember am Forum Allgäu. An den folgenden Samstagen wird wieder gepackt. An verschiedenen Feneberg-Märkten gibt es Sammelstationen. (Lesen Sie auch: Darum bleibt der Kemptener Weihnachtsmarkt heuer erst mal nur auf dem Rathausplatz)

In dieser Woche startete ein erster Transport von Kempten nach Ternipol im Westen der Ukraine. An Bord waren Krankenhausbetten, Nachtkästchen, Hygiene-Artikel, Desinfektionsmittel, ein Zahnarzt-Stuhl, ein Zahnarzt-Röntgengerät und eine Sterilisationseinrichtung.